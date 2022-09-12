Зеленский - россиянам: холод и голод не так страшны, как ваше «братство»

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обстрелов гражданской инфраструктуры ряда областей Украины, в результате которых в воскресенье вечером были обесточены несколько регионов.

"Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас... Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство"", - написал Зеленский в телеграме.

По мнению главы Украины, "даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов".

В воскресенье российские войска нанесли ракетные удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры. Украинские власти сообщили о таких взрывах в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях. Десятки городов и сёл были обесточены. Украина считает это местью за успешное контрнаступление своих войск.

В Харьковской области в результате ракетного удара остановилось местное метро. Пасаажиры выбирались из тоннелей пешком по рельсам.

В Сумской области взрывы привели к перебоям с поставками воды, так как были отключены насосы.

О проблемах с электричеством сообщали также в российском городе Белгород. По словам местных властей, город был частично обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная".

В Министерстве обороны России пока не комментировали ракетные удары, которые были нанесены в воскресенье.