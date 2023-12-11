Зеленский 12 декабря посетит США и встретится с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря посетит Соединённые Штаты с визитом. Президент США Джо Байден пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить «срочные потребности Украины и особую важность продолжения поддержки со стороны Соединённых Штатов в этот критический момент». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Визит подтвердили также в Офисе президента Украины.

Как подчеркнули в администрации Байдена, визит призван подчеркнуть непоколебимую приверженность США поддержке народа Украины в защите против, как сказано в сообщении, «жестокого вторжения России».

О планах Зеленского посетить Вашингтон ранее не сообщалось. В воскресенье президент Украины находился в Буэнос-Айресе, где принял участие в церемонии инаугурации нового президента Аргентина Хавьера Милея.

Зеленский отправляется в Вашингтон на фоне неясных перспектив выделения Конгрессом США средств на помощь Украине в будущем году. Администрация Байдена запросила на эти цели, включая производство вооружений и поставку их Украине, более 60 миллиардов долларов. Законопроект, однако, до сих пор не рассмотрен Конгрессом. Республиканцы, заявляя о том, что в принципе не против помощи Украине, увязывают одобрение бюджета с ужесточением миграционной политики. Это, в свою очередь, неприемлемо для демократов.

Ожидается, что на будущей неделе интенсивные консультации о выделении помощи Украине и Израилю будут продолжены. Конгресс вскоре уходит на рождественские каникулы. Если помощь будет не одобрена к этому моменту, это может поставить под угрозу дальнейшие поставки вооружений Украине. В Белом доме предупредили, что у администрации нет «волшебного горшочка», откуда могли бы взять средства без одобрения Конгресса.