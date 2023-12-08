Отказ Сената США утвердить новый пакет помощи Украине может обернуться катастрофой на фронте. В Киеве заявляют: при отсутствии поддержки ВСУ будет крайне сложно даже удержать нынешние позиции. И президент США и союзники считают, что если американские законодатели не изменят своего решения, то это станет «величайшим подарком» для Владимира Путина. Сам российский лидер, сообщивший о своем решении вновь баллотироваться на пост президента, не скрывает удовольствия от позиции конгрессменов-республиканцев. В Кремле призывают Капитолий и дальше блокировать любые попытки Белого дома продолжать оказывать помощь Украине.

Блокировка нового пакета военной помощи Украине – рождественский подарок для Владимира Путина. Так министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отреагировал на отказ американского Сената поддержать запрос администрации Джо Байдена о выделении 110 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля, а также усиление безопасности на мексиканской границе. Выступая на конференции по безопасности в Вашингтоне, Кэмерон заявил:

«Почему это так важно? Потому что альтернативой является победа Путина. И если Путин победит, то на этом не закончится. Я стоял в Тбилиси, в Грузии, в 2008 году, когда он захватил часть этой страны, и предупреждал, что этим не закончится. Теперь это случилось в Украине. И если мы позволим ему победить в Украине, то же самое произойдет в другом месте. Мы должны поддержать украинцев и обеспечить проигрыш Путина. Потому что, если эти ассигнования не будут одобрены, улыбаться будут два человека. Один из них – Владимир Путин в России. Другой – Си Цзиньпин в Пекине. Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественских подарков».

Попытку принять законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год, в котором почти 61 с половиной миллиард долларов отводился на помощь Украине, заблокировали сенаторы-республиканцы, недовольные предпринимаемыми мерами по укреплению границы с Мексикой. В ходе процедурного голосования 51 сенатор выступил против, а 49 за дальнейшее обсуждение законопроекта. Для начала рассмотрения документа по существу нужно было не менее 60 голосов из 100. Республиканцы требуют более решительных реформ в правилах предоставления убежища и контроля над иммиграцией. Они обвиняют президента Байдена в том, что с начала его каденции в 2021 году в страну прибыло несколько миллионов нелегальных мигрантов.

Многие из числа конгрессменов-республиканцев также раздосадованы тем, что на исходе второго года войны в Украине администрация Байдена так и не сформулировала ясной стратегии США в этом конфликте. Плюс они добиваются от Белого дома большей подотчетности за использование средств американских налогоплательщиков, направляемых Киеву. При этом часть сенаторов-республиканцев добивалась от администрации разделить выделение помощи Израилю, палестинцам, Украине, обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на южной границе США, с тем, чтобы голосовать за каждый из пакетов по отдельности. Но в Белом доме считают это нецелесообразным.

Президент США Джо Байден настаивает: если конгрессмены не утвердят новый пакет помощи в ближайшие дни, то сделают Владимиру Путину «величайший подарок», а это промедление может оказаться фатальным для Украины:

«Конгрессу необходимо одобрить дополнительное финансирование для Украины, прежде чем он уйдет на каникулы. Все очень просто. Честно говоря, удивительно, что мы вообще дошли до этой точки. Конгресс и республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства. Мы все видели жестокость Путина в Украине. Он вторгается в другую страну, пытается подчинить соседей своей железной власти. Совершает зверства против украинского мирного населения, пытается погрузить его в холод и тьму зимы, бомбя их энергосистему. Российские силы совершают военные преступления. Это удивительно! Кто готов отказаться от привлечения Путина к ответственности? Кто действительно готов это сделать?»

В самом Киеве дали понять: противостояние на Капитолийском холме ставит под угрозу положение дел на фронте. С конца лета Белый дом продолжает сокращать средства, выделяемые на военную помощь Украине. Так, средний ежемесячный объем такой помощи к ноябрю уменьшился до 300 миллионов долларов по сравнению с миллиардом в месяц с начала полномасштабного российского вторжения. Сейчас Вашингтон объявил о выделении 175 миллионов за счет уже одобренного финансирования. И эти цифры, по мнению аналитиков, говорят о том, что ситуация, действительно, критическая. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, если помощь прекратится, его стране «будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить»:

«Ситуация на восточном фронте сложная. Агрессор пытается консолидировать свои силы. Однако наши солдаты уверены, что смогут сорвать эти планы. И знаете почему? Я вам говорю то, что мне сказал один из солдат, – ничего не обеспечивает уверенность так, как боевые патроны. Так давайте обеспечим их вместе. Ради Украины и ради свободного мира».

Украина запросила у Соединенных Штатов новые виды вооружений для отражения российской агрессии. Среди них – боевые и транспортные самолеты, ударные вертолеты, беспилотники, системы ПВО, танки, артиллерия и боеприпасы. Но если Конгресс не утвердит финансирование, то ни о каких поставках речи быть не может.

В Москве решением Сената США остались довольны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конгрессмены должны и впредь блокировать любые попытки Белого дома помогать Украине:

«Мы глубоко сожалеем, что руководство США продолжает использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. В данном конкретном случае они занимаются абсолютно откровенной демонизацией нашей страны, чтобы манипулировать своими конгрессменами и сенаторами и продолжать сжигать деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны. Мы считаем это весьма прискорбной практикой и надеемся, что среди американских конгрессменов еще немало людей с трезвым рассудком, понимающих, что это не что иное, как абсолютная демонизация, направленная на манипулирование ими».

А сам президент Путин и вовсе дал понять своим западным визави, что уходить с поста президента по окончании нынешнего срока полномочий не планирует:

«Не буду скрывать, что в разное время у меня были разные мысли, но сейчас пришло время принять решение, сейчас, вы правы, это такое время, когда нужно принять решение. ...Я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации».

Задержки финансирования уже имеют вполне реальные последствия на украинском фронте. Нынешнее контрнаступление ВСУ сходит на нет, а будущие военные операции по возвращению утраченных территорий оказались под вопросом. И хотя переговоры в Конгрессе будут продолжены, неясно, удастся ли достичь какого-либо прогресса до того, как американские законодатели уйдут на каникулы на следующей неделе. Но даже если законопроект пройдет Сенат, пакет все равно столкнется с серьезным сопротивлением в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.

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