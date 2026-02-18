Зеленский в интервью Axios: украинцы никогда не простят передачи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что украинский народ отвергнет мирное соглашение, которое будет предусматривать односторонний вывод украинских войск из Донбасса и передачу этого региона России. Такое мнение Зеленский высказал в интервью изданию Axios.

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят [США]», - сказал Зеленский, добавив, что украинцы не могут понять, почему от них требуют уступить дополнительные земли. «Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля», - добавил украинский лидер.

Беседа записывалась в момент, когда в Женеве во вторник, 17 февраля, проходил третий раунд прямых переговоров между украинскими и российскими представителями при посредничестве США. Главным камнем преткновения на переговорах остаётся, как не раз отмечалось, контроль над Донбассом.

Президент США Дональд Трамп дважды за последние дни дал понять, что обязанность пойти на уступки лежит на Зеленском, пишет Axios. «Надеюсь, дело лишь в его тактике, а не в принятом решении», - прокомментировал Зеленский изданию слова Трампа. Одновременно президент Украины поблагодарил главу Белого дома за усилия по поиску мирного решения и сказал, что его разговоры с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не сопровождаются давлением. Зеленский добавил при этом, что он «не из тех людей», кто под давлением может легко сдаться.

В интервью Зеленский вновь подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в вопросе территорий - это его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский сказал, что поручил своей команде проработать возможность будущей встречи на уровне лидеров в Женеве.

В 37-минутном телефонном интервью Axios Владимир Зеленский упомянул имеющуюся между Вашингтоном и Киевом договорённость о том, что любое будущее соглашение должно быть вынесено на национальный референдум. Если это соглашение будет предполагать лишь вывод украинской стороной своих сил из Донбасса, ценой отказа от суверенитета и проживающих там украинских граждан, то такое соглашение, по мнению Зеленского, будет отклонено.