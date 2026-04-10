Зеленский: «Дружба» будет отремонтирована в течение весны

Украина «достигла значительного прогресса» в восстановлении повреждённого нефтепровода «Дружба» и завершит ремонт в течение весны, заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами. Его цитирует Reuters. Остановка поставок российской нефти в Словакию и Венгрию через нефтепровод «Дружба» обострила конфликт между Будапештом и Киевом. Венгерские власти заблокировали выделение ранее уже согласованного кредита ЕС Украине и 20-й пакет санкций, обвиняя Украину в умышленном перекрытии нефтепровода.

«Мы завершим ремонт, потому что такова договорённость. Я сказал им, что мы закончим этой весной. Там уже много сделано... Конечно, разрушенные резервуары нельзя быстро отремонтировать», - заявил Зеленский.

Власти Украины ранее призывали Венгрию отказаться от поставок нефти из России. В то же время, в Киеве отрицали, что умышленно затягивают ремонт «Дружбы», пострадавшей, как утверждается, от российского удара в конце января.

Венгерский премьер Виктор Орбан утверждает, что Украина сознательно перекрыла нефтепровод, добиваясь его поражения на выборах 12 апреля. Косвенно такую интерпретацию поддержал и вице-президент США Джей Ди Вэнс, посетивший на днях Будапешт.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщало, что именно апрель является наиболее вероятным сроком завершения работ.

Зеленский, общаясь с журналистами, также прокомментировал ход войны с Россией. По его словам, российский президент Владимир Путин сейчас стоит перед дилеммой - пойти на эскалацию или, напротив, на мирное урегулирование. Зеленский подчеркнул, что ближайшие месяцы будут для Украины очень сложными - даже если Россия пойдёт на деэскалацию и возобновит мирные переговоры. В этом случае Зеленский опасается, что США будут наращивать давление на Киев, чтобы тот согласился на мир с Россией, в том числе на невыгодных условиях.

Зеленский вновь подчеркнул, что Украина не готова вывести войска из Донецкой области, в первую очередь потому, что территории, остающиеся там под контролем Украины, имеют стратегическое значение. Россия, по его словам, наращивает группировку, в том числе за счёт стратегических резервов, и весной будет пытаться захватить ключевые города. По мнению Зеленского, который сослался в том числе на оценки британской разведки, это вряд ли возможно.