Зеленский: Киев готов к прекращению огня на период Пасхи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня на период Пасхи, если аналогичный шаг сделает Россия.

«Мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники. На мой взгляд, если честно, нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня на всю жизнь, а не на несколько дней. Но мы, безусловно, готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим достоинством и суверенитетом», –сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после своей поездки на Ближний Восток.

Он также отметил, что Украина получает сигналы от партнёров с просьбой сократить удары по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирового энергетического кризиса. При этом Зеленский подчеркнул, что возможен зеркальный подход.

«Если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике», – отметил Зеленский.

Зеленский не уточнил, о каких именно партнёрах идет речь.

Украински президент также заявил об «исторических договоренностях» со странами Ближнего Востока. По словам Зеленского, Киев договорился об энергетической поддержке со стороны стран Персидского залива, а также обсуждал сотрудничество в сфере морских дронов и экспорт украинской экспертизы.

Украина также поделилась опытом разблокирования Черноморского коридора, который, по словам Зеленского, может быть полезен для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Отвечая на вопрос о переговорах с Россией, Зеленский рассказал что трёхсторонние встречи с участием Украины, США и России откладываются из-за фокуса Вашингтона на Иране. Кроме того, Москва, по словам украинского президента, отказалась от диалога в США, предложив альтернативные площадки – Турцию или Швейцарию.