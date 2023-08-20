Зеленский: Киев получит 42 истребителя F-16 после обучения пилотов

Украина получит 42 истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Об этом после встречи с премьер-министром Нидердандов Марком Рютте сообщил президент Украины.
«Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел», - написал Владимир Зеленский в телеграме.
Рютте на пресс-конференции уточнил, что Нидерланды и Дания передадут F-16 Киеву, когда будут выполнены условия для поставки. Когда именно Украина получит истребители и когда закончится обучение летчиков, Рютте не уточнил.
- Украина с начала российского вторжения потеряла большую часть парка боевой авиации, Киев требует от западных союзников предоставить армии современные истребители.
- В августе Вашингтон дал разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды. В то же время ни одно из 11 государств, поддерживающих обучение украинских военных, пока не выделило самолеты для этой программы.
- Издание Politico сообщало, что группа из восьми пилотов, свободно владеющих английским языком, уже определена, но первые самолеты могут быть доставлены Киеву не раньше весны 2024 года.