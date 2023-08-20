Зеленский: Киев получит 42 истребителя F-16 после обучения пилотов

Украина получит 42 истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Об этом после встречи с премьер-министром Нидердандов Марком Рютте сообщил президент Украины.

«Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел», - написал Владимир Зеленский в телеграме.

Рютте на пресс-конференции уточнил, что Нидерланды и Дания передадут F-16 Киеву, когда будут выполнены условия для поставки. Когда именно Украина получит истребители и когда закончится обучение летчиков, Рютте не уточнил.