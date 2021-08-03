Владимир Зеленский: Крым «никогда не будет русской территорией»

Парламент Грузии накануне утвердил проект резолюцию «по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта». В документе осуждается «оккупация регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией», а также шаги, предпринимаемые РФ с целью аннексии этих территорий.

В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия считают, что документ «оторван от реальности и искажает причины абхазо-грузинских противоречий».

«Необходимо отметить, что усилия грузинских властей представить абхазо-грузинский конфликт как «российско-грузинский», не имеют никакого оправдания и по сути являются лишь попытками уйти от ответственности, сняв с себя бремя своих преступлений. В этой связи следует напомнить грузинской стороне, что вся ответственность за развязывание войны в Абхазии в 1992 году лежит на Грузии, точно так же, как и за трагические события в Южной Осетии в 2008 году. Можно было бы вспомнить и многочисленные вооруженные провокации грузинских властей в Абхазии в период с 1993 по 2008 годы, когда при посредничестве России и ООН проходили мирные переговоры по урегулированию конфликта. Не следует забывать и о многочисленных случаях насилия по этническому признаку в период грузинской оккупации республики», – говорится в заявлении абхазского ведомства.

В Сухуми также говорят, что требования Грузии к России об отмене признания независимости Абхазии и её деоккупации являются несостоятельными.

«Решение Российской Федерации о признании Республики Абхазия и установлении с ней дипломатических отношений соответствует международному праву и не затрагивает интересов других участников международного общения», – сказано в заявлении.

В парламентской резолюции Грузия также призывает Россию «к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях». Абхазские власти же уверены, что неконструктивно ведут себя именно представители правительства Грузии.

«Призываем международных посредников, участвующих в Женевских дискуссиях, признать преступными действия властей Грузии в 1992–1993 гг. и в 2008 году, способствовать подписанию между Республикой Абхазия и Грузией соглашения о неприменении силы и содействовать выстраиванию равноправного межгосударственного диалога между Сухумом и Тбилиси с целью обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе», – сказано в заявлении.

Принятую парламентом Грузии резолюцию прокомментировал вице-премьер, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани. Он отметил, что стратегическая цель и главный приоритет правительства Грузии – мирное урегулирование и трансформация конфликта, деоккупация территорий Грузии, достойное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, примирение лиц, живущих по обе стороны линии оккупации и восстановление доверия.