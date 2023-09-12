Зеленский подписал указ о проверке всех медсправок, выданных с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить все решения военно-врачебных комиссий в отношении украинских граждан с момента начала полномасштабного вторжения российских войск - то есть, с 24 февраля 2022 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Отмечается, что необоснованные решения комиссий будут пересмотрены.

Согласно документу, контроль за выполнением указа возлагается на главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Ряд украинских СМИ и блогеров ранее сообщали о том, что сыновья Данилова призывного возраста покинули страну с его помощью, таким образом скрывшись от мобилизации. Руководитель СНБО это отрицает.

Указ Зеленского подписан на фоне обсуждаемой нехватки живой силы на фронте, вызванной потерями украинской армии во время контрнаступления. Власти Украины не озвучивают число потерь, однако по заявлениям ряда военных экспертов и западных политиков речь идет о десятках тысяч солдат.

Сам Зеленский в конце августа рассказал о просьбе военных усилить мобилизацию граждан страны для участия в войне против России. Также он объявил о решении уволить руководителей всех областных военкоматов – в связи с тем, что правоохранительные органы Украины выявили в учреждениях масштабные коррупционные схемы. По всей стране в военкоматах проходят обыски.

Во вторник Служба безопасности Украины задержала в Одесской области священнослужителя, который, по версии СБУ, вносил не желающих проходить военную службу граждан в списки «церковных миссионеров», что позволяло им от имени руководителя епархии уехать за границу. Стоимость места в таком списке якобы составляла 4,5 тысячи долларов.