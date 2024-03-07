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Зеленский подписал указ об увольнении воевавших срочников

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас солдат срочной службы, воевавших на фронте.

Согласно документу, срочники будут отправлены в запас в апреле-мае текущего года. Речь идет о тех военнослужащих, которые оказались в армии на момент полномасштабного российского вторжения, и срок службы которых был продлён в связи с введением военного положения.

Указ подписан Зеленским в преддверии вероятного принятия закона о мобилизации, который месяц назад прошел первое чтение в Верховной Раде, но вызвал критику в украинском обществе. Документ подразумевает понижение планки призывного возраста с 27 до 25 лет, устанавливает минимальный срок службы, позволяющий демобилизоваться (36 месяцев), а также вводит ряд ограничений в отношении граждан, уклоняющихся от призыва и мобилизации.

Ранее Верховная рада Украины продлила действия военного положения и мобилизации на территории страны.

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