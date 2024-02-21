Зеленский предложил лидерам Польши встретиться на границе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в среду видеообращение на украинском и польском языках в связи с блокадой пунктов пропуска на границе Польши и Украины, которую начали польские фермеры. В обращении он призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента страны Анджея Дуду принять участие во встрече 24 февраля, в ходе которой, как надеется Зеленский, должно быть найдено компромиссное решение.

Ранее Зеленский поручил кабинету министров Украины провести на границе встречу с польскими коллегами. Президент Украины попросил принять участие во встрече также представителя Еврокомиссии. Сам Зеленский выразид готовность лично прибыть на встречу.

В конце своего выступления, в ходе которого звучали призывы к диалогу и единству в противостоянии России, Зеленский сказал на польском языке: «Хватит Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров. Нам нужно единство».

Польские автоперевозчики, а вслед за ними фермеры с конца прошлого года устраивают протесты на границе с Украиной, в том числе перекрывая движение грузового транспорта. Фермеры протестуют против поставок украинской продовольственной продукции в страну - они утверждают, что эти поставки их разоряют. Кроме того, они против так называемой «Зеленой сделки» в ЕС, которую предлагает Еврокомиссия и которая, по мнению фермеров, невыгодна для них. 20 февраля фермеры начали большую акцию протеста, в ходе которой полностью перекрыли границу, в том числе пассажирское движение и железнодорожные перевозки. Были отмечены случаи высыпания украинского зерна. 21 февраля продолжается блокада шести пограничных пунктов.

Власти Польши отмечают, что не поддерживают протесты, но и не могут их разогнать, пока они остаются в рамках закона. В то же время, накануне полиция Польши начала расследование в связи с появлением на акции протеста фермеров пророссийского плаката - один из ее участников обращался к российскому президенту Путину с призывом «разобраться» с Украиной, властями Польши и ЕС. МИД Польши 21 февраля выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с «появлением на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести». Как заявили в МИД, подобные поступки вредят репутации Польши и дискредитирует самих организаторов протестов. «Нынешнее положение польских фермеров – это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики», - подчеркнул представитель МИД.