Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Из расписания Трампа следует, что он проведет с Зеленским двустороннюю встречу в 20:15 по московскому времени, затем в 21:15 встретится с европейскими лидерами, которые выразили желание поддержать украинского президента во время встречи с Трампом.

Президент США в соцсети Truth Social написал, что Зеленский «может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или же может продолжить борьбу». «Вспомните, как все начиналось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал Трамп.

Зеленский в своем посте в телеграме отметил, что Украина хочет «быстро и надёжно закончить эту войну».

«И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы „безопасные гарантии“ в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы сражаются за свою землю, за свою независимость. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала», — отметил Зеленский.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф зявил, что Москва сделала «некоторые уступки» в отношении пяти украинских регионов. По словам Уиткоффа, Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями на встрече с Зеленским в Белом доме. Спецпосланник не уточнил, какие именно регионы обсуждаются, но добавил, что США и Россия достигли договорённостей о гарантиях безопасности, включая обещания Москвы не нападать на другие страны Европы.

Зеленский неоднократно заявлял, что передача территорий другому государству противоречит Конституции Украины. Вместе с тем украинский президент говорил, что готов обсуждать территориальный вопрос с Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Издание Axios сообщало, что во время телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами Трамп заявил, что хотел бы провести саммит с участием Зеленского и Владимира Путина 22 августа. Путин официально не заявлял о намерении участвовать в такой встрече.