Зеленский просил сенаторов ввести санкции против РФ немедленно

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США в Киеве на этой неделе призвал их немедленно ввести жёсткие санкции против России, а не дожидаться возможного широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По словам Зеленского, которые приводит издание, украинский президент пытался убедить сенаторов, что президент России Владимир Путин не понимает слова "если", и угроза санкций в случае вторжения не отвратит его от вторжения. "В его словаре есть только "да" и "нет"" - сказал Зеленский о Путине, добавив, как утверждается, что украинцы хорошо понимают "российский менталитет".

В частности, Зеленский настаивал на том, чтобы США ввели санкции против газопровода "Северный поток-2" в ближайшее время, а не только лишь после гипотетического российского вторжения.

Как пишет Axios, сенаторы, прежде всего демократы, возражали по этому вопросу украинскому президенту. В целом, однако, встреча прошла в тёплой атмосфере, сенаторы заверили Зеленского в поддержке Украины Вашингтоном.

В Сенате сейчас рассматривается сразу несколько законопроектов о санкциях в отношении России. В законопроекте сенатора-демократа Боба Менендеса говорится о различных ограничительных мерах, которые вступят в силу, если президент Джо Байден сочтёт действия России против Украины новой эскалацией конфликта. Республиканцы предлагают ввести санкции против "Северного потока-2" немедленно, а также обязать администрацию ввести определённые санкции, а не оставить их на её усмотрение.

В поездке в Киев участвовали 7 сенаторов от обеих партий. Они выразили надежду, что Сенат в конце концов придёт к единому мнению о мерах поддержки Украины.

Широкомасштабное вторжение в Украину станет для России "катастрофой", а российский президент Владимир Путин в этом случае столкнётся с санкциями со стороны Запада, "которых он доселе не видел". Об этом заявил накануне на пресс-конференции президент США Джо Байден.