Зеленский: Путин уже начал Третью мировую войну

Президент Украины заявил, что категорически против вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей даже в обмен на прекращение огня. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью журналисту Би-би-си Джереми Боуэну.

«Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что этот «отход» расколет наше общество», — заявил Зеленский. По его словам, России необходима пауза в несколько лет для восстановления военных сил, после чего она может продолжить агрессию.

Комментируя заявления президента США Дональд Трампа о том, что президента Украины можно считать «диктатором без выборов», Зеленский сказал: «Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и всё».

Зеленский также заявил, что президент России Владимир Путин уже начал Третью мировую войну. «Вопрос, насколько он может захватить те или иные территории. И вопрос, как его остановить», — сказал Зеленский, добавив, что «Россия хочет принести свой мир и изменить для людей жизнь, которая им нравится».

Президент Украины также отметил, что страна не проигрывает, «потому что мы боремся за независимость Украины», а победой будет «возвращение к нормальной жизни и прекращение убийства людей». Он добавил, что Украина вернёт все свои территории, но попытка сделать это немедленно означала бы потерю миллионов людей и слишком высокую цену.

Зеленский настаивает на том, чтобы США предоставили гарантии безопасности до проведения выборов. По данным Би-би-си, Вашингтон требует провести выборы к лету этого года. Зеленский отметил, что пока не решил, будет ли вновь баллотироваться: «Могу участвовать, могу и нет».

«Если это условие окончания войны, давайте это сделаем. Тогда давайте проведём эти выборы честно. Проведём таким образом, чтобы их прежде всего признал украинский народ», – подчеркнул Зеленский.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ближайшие недели возможны «хорошие новости» по завершению российско-украинской войны, и не исключил саммит Зеленского и Путина.

По словам Уиткоффа, Украина и Россия «на самом деле не хотят воевать», но им сложно договориться на уровне руководства. Уиткофф также сообщил, что вместе с другим спецпосланником президента США Джаред Кушнером предлагал сторонам «некоторые варианты», которые могут сблизить их в течение ближайших трёх недель и, возможно, привести к встрече на высшем уровне.

Уиткофф не исключил, что к такому саммиту может присоединиться и Трамп, но лишь в случае уверенности в достижении результата.