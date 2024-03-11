Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 10 марта резко ответил главе католической церкви папе Франциску, предложившему Киеву и Москве сесть за стол переговоров, не упомянув его напрямую. Ранее на слова понтифика ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и ряд западных политиков.

«Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы стали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи – все. И я благодарю каждого украинского капеллана, которые - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность, — заявил Зеленский. — Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить».

Украинский президент заявил, что украинцы и украинки с оружием в руках защищают Европу от «российских убийц и застенков». «В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами, — заявил президент Украины. — И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась».

Днём ранее швейцарский канал RSI опубликовал фрагмент интервью Франциска, в котором тот сказал, что многие страны предлагают посредничество в переговорах между Киевом и Москвой. Он предложил согласиться с переговорами.

«Не стыдитесь вести переговоры, пока не стало хуже, – заявил он. – Переговоры – это не капитуляция. Это мужество не доводить страну до самоубийства», сказал он.

Выступление вызвало резкую реакцию Киева и ряда европейских политиков. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальной сети Х написал: «Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами"». Он, тем не менее, поблагодарил Франциска за молитвы за мир, сказав, что Киев надеется на визит папы.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский тоже прокомментировал выступление в Х: «Как насчёт того, чтобы, для равновесия, побудить Путина набраться смелости и вывести его армию из Украины? Сразу же наступит мир без необходимости переговоров».

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя слова Папы, написал: «Нельзя капитулировать перед лицом зла, нужно бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало». Интервью Франциска раскритиковали несколько германских политиков, передаёт DW.