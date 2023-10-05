Зеленский: РФ хочет заморозить конфликт, а в 2028 напасть снова

Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия сейчас ищет путей заморозить вооруженный конфликт в Украине. Однако, по словам Зеленского, не потому, что хочет мира, а потому, что ей необходимо восстановить ее военный потенциал. Если это произойдет, то, как предсказывает Зеленский, в 2028 году Россия нападет вновь - на этот раз не только на Украину, но и на страны Балтии, и, возможно, другие государства.

Об этом Зеленский заявил, выступая в городе Гранада в Испании на саммите Европейского политического сообщества - эта неформальная организация объединяет практически все страны Европы, кроме России и Беларуси.

По словам Зеленского, в Москве не отказываются от своей цели «захватить больше имперского пространства и не позволить Европе быть пространством свободных наций и действенных демократий». По словам украинского президента, эти планы можно сломать, только если Россия потерпит поражения в войне в Украине. «Необходимо победить в Украине, чтобы Путин не смог масштабировать агрессию» - сказал Зеленский.

Он призвал страны ЕС сохранять единство, несмотря на проблемы, которые возникли с поддержкой финансирования Украины в США, выразив при этом уверенность, что и США продолжат поддерживать Киев. Зеленский призвал к поставке Украине новых систем ПВО, артиллерии, снарядов, дальнобойных ракет и дронов.

Глава европейского внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что помощь Украине от Евросоюза не сможет заменить собой возможную помощь от США, и призвал Соединенные Штаты продолжить поддержку Украине. «Я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину», - отметил Боррель.

В США пока не принят бюджет на 2024 год, в котором должны быть выделены средства на военную помощь Украине. В одобренном временном бюджете до середины ноября средств для Украины нет.

Ряд комментаторов в последнее время выражает опасения, что единство стран ЕС в поддержке Украины может ослабеть. В частности, указывается на результаты выборов в Словакии, победителем которых стала партия, выступающая за прекращение поставок Украине оружия. Руководство ЕС заверяет Киев в продолжении поддержки.