Прямо сейчас Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей, написал в соцсетах президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси прекратить это злоупотребление и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры по согласованию с Украиной также предложили различные варианты спасения.

Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить свой решительный протест и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Еще раз призываю власти Грузии передать гражданина Украины Михаила Саакашвили Украине для необходимого лечения и ухода. И я призываю наших партнеров разобраться с этой ситуацией, не игнорировать ее и спасти этого человека. Ни одно правительство в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — базовая европейская ценность», – отметил украинский лидер.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня принял участие в судебном заседании по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Политик подключился к процессу по видеосвязи из клиники и продемонстрировал свое крайне истощенное физическое состояние.

Внешний вид Саакашвили спровоцировал жесткие реакции со стороны европарламентариев и оппозиции. Правящая партия все обвинения отвергает.