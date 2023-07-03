Третий президент Грузии Михаил Саакашвили принял участие в судебном заседании по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Политик подключился к процессу по видеосвязи из клиники и продемонстрировал свое крайне истощенное физическое состояние. Внешний вид Саакашвили спровоцировал жесткие реакции со стороны европарламентариев и оппозиции. Правящая партия все обвинения отвергает.

Михаил Саакашвили впервые с февраля этого года появился на публике – третий президент Грузии, проходящий лечение в тбилисской клинике «Вивамед», подключился по видеосвязи к заседанию суда по делу о разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года.

Саакашвили выглядел крайне изможденным, но не упустил возможности обрушиться с критикой на власти страны. В частности, от бывшего грузинского лидера досталось нынешнему председателю парламента Шалве Папуашвили, которого экс-президент призвал принести извинения как ему лично, так и его семье, депутатам Европарламента, Украине и грузинскому народу за то, как «Грузинская мечта» обращается с «создателем грузинского государства»:

«Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что требует моего освобождения. Я хочу сказать так называемому председателю парламента – это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния, вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед украинским государством и перед всеми грузинами за то, что в таком состоянии находится основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотри на меня внимательно».

Чтобы показать свое физическое состояние, Саакашвили поднял футболку. Бросающаяся в глаза худоба и проступающие ребра, по словам сторонников экс-президента, – наглядное подтверждение того, что нынешние власти Грузии пытаются его физически устранить. А заявления правящей партии о том, что Саакашвили лишь притворяется больным, связывают с его обещанием вернуться в грузинскую политику.

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили раскритиковал власти за то, что к Саакашвили не допускают европейских врачей:

«Сегодня население Грузии еще раз увидело, в каком состоянии находится третий президент Грузии, которого Бидзина Иванишвили по поручению террориста Путина держит в заключении. Мы уже несколько месяцев требуем, чтобы к Михаилу Саакашвили допустили миссию Евросоюза. Я имею в виду польских врачей. И все эти месяцы они отказывают в допуске европейских врачей, чтобы они обследовали Михаила Саакашвили и, если понадобится, подключились к процессу лечения».

Впрочем, в оппозиции по вопросу Саакашвили есть явный раскол. Бывший председатель ЕНД Ника Мелия считает, что нынешнее руководство партии занимается лишь популистской риторикой, в то время как состояние экс-президента требует немедленных действий. Об этом Мелия написал на своей странице в социальной сети Facebook:

«Я говорил и говорю, что единственный способ освободить Михаила Саакашвили – это победить Бидзину Иванишвили, а в ответ слышу в который раз, что Мишу нужно немедленно выпустить из тюрьмы. Сейчас время идет на часы. В результате подобных заявлений мы получили только затягивание процесса, раскол и ослабление партии. Вместо того чтобы действовать, они (нынешнее руководство ЕНД) составляют парламентские списки и ищут себе место в будущем парламенте за формальную оппозиционность».

Не остались в стороне и депутаты Европарламента. Так, Анна Фотыга в своем Twitter разместила фото Михаила Саакашвили с сегодняшнего процесса, сопроводив ее одним словом – «шокирующе».

Еще один евродепутат Петрас Аустревичус также подчеркнул, что «Грузинская мечта» блокирует допуск к Саакашвили европейских врачей:

«Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня на заседании суда. Этому тяжелобольному мужчине отказали в разрешении на обследование медицинскими экспертами ЕС».

В правящей партии, со своей стороны, подчеркивают: грузинские власти делают все для того, чтобы права заключенного Саакашвили соблюдались, а состояние его здоровья зависит от выполнения третьим президентом рекомендаций лечащих врачей. Все претензии к «Грузинской мечте» заместитель председателя парламента Арчил Талаквадзе категорически отверг:

«Есть два главных условия: Михаил Саакашвили должен сотрудничать с врачами и выполнять все их рекомендации и назначения, а также следовать рекомендациям по вопросу питания. Эти два вопроса связаны между собой. Как говорят врачи, одно без другого не даст эффекта. Мы здесь не для того, чтобы говорить о впечатлениях (от состояния Саакашвили). Мы представляем власть, и наша задача состоит в том, чтобы защищать права граждан, находящихся в заключении».

Сегодня Тбилисский городской суд рассматривал дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Адвокаты Михаила Саакашвили потребовали повторной проверки доказательств вины третьего президента, представленных стороной обвинения. При этом Саакашвили уже отбывает шестилетнее заключение по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили и делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

Параллельно экс-президент является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В частности, он проходит по делам о незаконном пересечении границы, растрате более 9 млн лари, рейду в телекомпании «Имеди» и конфискации имущества ныне покойного миллионера, бывшего владельца «Имеди» Бадри Патаркацишвили.

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