Зеленский сообщил о введении режима ЧС в энергосекторе Украины

Власти Украины объявят режим чрезвычайной ситуации в энергетике на фоне массовых отключений электричества и отопления и ухудшения погодных условий. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам специального совещания.

Такой режим позволит задействовать больше возможностей для восстановления подачи света и тепла, пояснил Зеленский.

Кроме того, президент Украины сообщил о распоряжении нарастить объёмы импорта электричества из других стран и пересмотреть правила комендантского часа.

«Отдельно проанализировали ситуацию в части наших городов – особенно сложно в Киеве», – добавил Зеленский. В городе создадут штаб для координации ситуации.

В Киеве уже шестые сутки продолжаются проблемы с электричеством и отоплением. Около 400 многоэтажных домов Киева остаются без тепла. Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что «свет появляется и исчезает каждые три часа». Мэр города Виталий Кличко отметил, что ситуация подобного масштаба наблюдается впервые за четыре года войны.

Украина регулярно сообщает о том, что российские войска регулярно обстреливают её объекты энергетики. Минобороны России удары по гражданской инфраструктуре категорически отвергает и заявляет, что атакует исключительно военные объекты.

Больше новостей Радио Свобода:



