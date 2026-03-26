Зеленский: США предлагают гарантии безопасности в обмен на Донбасс

Соединенные Штаты поставили условие, согласно которому Украина должна вывести свои войска из Донбасса для получения гарантий безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству Reuters.
По его словам, вывод войск поставит под угрозу безопасность как Украины, так и Европы, поскольку это приведет к передаче России хорошо укрепленных оборонительных позиций региона.
Украинский президент также отметил, что США сейчас сосредоточены на конфликте с Ираном.
«Ближний Восток, безусловно, оказывает влияние на президента Трампа, и я думаю, что и на его дальнейшие шаги. К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону», – сказал Зеленский.
В январе украинский президент заявил, что позиция Киева по территориям не изменилась, а компромиссы должны быть обоюдными. Он также добавил, что двусторонние гарантии безопасности с США готовы «на 100%», и Киев ожидает их подписания.
- О том, что США могут поставить такое условие, писала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, в случае вывода украинских войск Вашингтон предварительно готов увеличить поставки вооружений для ВСУ в мирное время. При этом, на тот момент оставалось неясным, возьмут ли США на себя какие-либо формальные обязательства.