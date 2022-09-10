Зеленский: Украина освободила уже 2000 квадратных километров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером в субботу, что с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.

По словам Зеленского, продолжается наступление на разных участках фронта, а российская армия "демонстрирует то, что умеет лучше всего - показывает спину". Президент Украины отметил, что бегство - "не самый худший вариант" для российских военных. При этом он сказал, что украинские военные гарантируют хорошее обращение тем, кто решит сдаться в плен, опасаясь возвращаться в Россию.

Зеленский выступил на фоне сообщений о крупных успехах украинских сил в Харьковской области. Президент Украины подтвердил сообщения о взятии города Балаклея. Фотографиями и видео подтверждено также освобождение украинскими военными большей части города Купянск к северо-востоку от Балаклеи. С обеих сторон конфликта сообщалось также о выводе российских войск из Изюма и Волчанска, однако по состоянию на вечер субботы данных об их переходе под контроль Украины ещё нет. Сообщается также о наступлении украинских военных на Лиман в Донецкой области и Лисичанск в Луганской.

Речь идёт о крупнейшем наступлении украинских войск с начала войны. В начале апреля российские военные оставили на севере Украины даже большие территории, чем сейчас, однако тогда они были отведены организованно, сейчас же Украина нанесла оказавшийся внезапным наступательный удар. Минобороны России в субботу заявило, что войска из Балаклеи и Изюма были переброшены на другой участок фронта в рамках "передислокации".

Пророссийские телеграм-каналы сообщают об автомобильных пробках на границе всё ещё подконтрольной России части Харьковской области и России. Ранее глава оккупационной администрации Харьковской области призвал граждан эвакуироваться. Пророссийские блогеры опасаются, что сотрудничавшие с Россией чиновники и учителя могут стать объектом преследования украинских властей.

Государственное бюро расследований Украины в субботу сообщило, что в Купянске был задержан бывший начальник подконтрольной России полиции Балаклеи. Речь идёт о бывшем полицейском, который пошёл на сотрудничество с российскими властями.