Зеленский: Украина пока не может начать наступление

Вооруженные силы Украины пока не могут начать контрнаступление, отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.

Президент Украины назвал ситуацию на востоке страны сложной и пояснил, что причина того, что подготовка к наступлению пока не завершена, в нехватке боеприпасов. «Ждем боеприпасов от наших партнеров», – сказал Зеленский, отметив, что российская армия ежедневно использует втрое больше снарядов, чем украинские силы.

Он подчеркнул, что «Украина не может отправлять своих храбрых защитников в контрнаступление без достаточного количества вооружения».

Ранее представители Украины, в том числе руководители Главного управления разведки и советник офиса президента Михаил Подоляк, говорили о том, что украинское наступление может начаться в апреле-мае. Его предполагаемым направлением многие эксперты считают южное - Запорожскую и, возможно, Херсонскую области.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в субботу призвала украинских журналистов и общественность не задавать военным и политикам вопросов о дате начала предполагаемого контрнаступления украинских войск. По ее словам, с заявлениями, касающимися стратегических военных планов, могут выступать лишь три лица: президент Украины, главнокомандующий ВСУ и министр обороны.

В качестве примера успешной операции, время начала которой не разглашалось, Анна Маляр привела прошлогоднее контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в результате которого практически вся ее территория вернулась под контроль Украины. «Тишина дала военным время и возможность делать свою работу», – отметила замминистра.

Британская военная разведка в очередном обзоре Минобороны Великобритании в субботу отметила, что российские военные переходят в Украине к «оборонительному оперативному плану». Отмечается в частности, что штурм Бахмута в Донецкой области практически остановился после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что в последние дни на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений. Однако, по его словам, заявления британской разведки об истощении российских войск под Бахмутом «требуют уточнения». Украинская сторона по-прежнему считает, что Бахмут, наступление на которые российские войска ведут с лета прошлого года, остается «направлением главного удара противника».

Часть города в последние недели перешла под контроль российской ЧВК «Вагнер». Центр, однако, остается под украинским контролем. Хотя дороги в город и простреливаются, он не окружен. Обе стороны несут под Бахмутом большие потери, российские потери разведка западных стран оценивает как более высокие.