Зеленский уволил посла в Казахстане после слов об убийстве русских

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности чрезвычайного посла в Казахстане Петра Врублевского, который ранее заявил о необходимости "убить как можно больше русских". Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента.

21 августа украинский посол Петр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову, комментируя российское военное вторжение, заявил, что Украина постарается "убить как можно больше русских" и "чем больше мы убьем сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

В МИД Казахстана заявили, что провели с Врублевским беседу, после чего тот принес извинения за свое высказывание. Российская сторона потребовала высылки Врублевского из Казахстана, а в Астане заявили, что он отправится в отпуск. Когда появилась информация о возвращении Врублевского на работу, казахстанского посла Ермека Кошербаева вызвали в российский МИД.

Позже казахстанский МИД вызвал российского посла Алексея Бородавкина из-за слов Марии Захаровой, которая назвала Врублевского "бандеровским эмиссаром" и высказала недовольство возвращением посла в Астану.