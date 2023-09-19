«Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными» – Зеленский в ООН

«XX век научил весь мир воздерживаться от использования ядерного оружия, не развертывать его и не угрожать им», — сказал Зеленский в начале выступления.

Зеленский также затронул тему продовольственной безопасности. «Украинские порты были заблокированы Россией, Днепр остаётся мишенью для дронов», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Москва изпользует продовольственный кризис в качестве оружия, чтобы заставить других признать оккупированные украинские территории частью России.

«Я надеюсь, что многие из вас поддержат нашу инициативу для того, чтобы сохранить сухопутные маршруты для экспорта зерна», — обратился к собравшимся президент Украины.

Зеленский указал, что Россия начинает новую войну каждое десятилетие: «Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии».

Вместе с тем Зеленский раскритиковал некоторые европейские страны, которые «делают из зерна триллер».

«Может показаться, что они играют свою собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену «московскому актёру», — отметил Зеленский, не уточнив названий государств.

Президент Украины также жёстко раскритиковал Россию за использование в качестве оружия энергоносителей. Кроме того, по мнению Зеленского, Москва превращает территории элекстростанций других стран в грязные бомбы.

«Посмотрите, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростацией. Обстреляла, оккупировала и теперь шантажирует других утечками радиации», — сказал Зеленский, уточнив, что никакой ответственности за это для «радиационных шантажистов» до сих пор нет.