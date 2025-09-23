Зеленский в Нью-Йорке выступит в ООН и встретится с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 сентября прибыл в Нью-Йорк. Ожидается, что во вторник он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера принимают участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Накануне Зеленский провёл ряд встреч, в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главой Константинопольского патриархата Варфоломеем, спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. На встрече с Келлогом, по словам Зеленского, обсуждались поставки в Украину американского вооружения, а также ситуация на фронте. Токаева Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - Казахстан, сохраняя хорошие отношения с Россией, не признаёт аннексию Крыма и других территорий.

23 сентября президент Украины также выступит на сессии Генассамблеи ООН.

Зеленский и Трамп встречались около месяца назад, когда президент Украины вместе с рядом европейских лидеров посетили Белый дом. Трамп тогда заявлял о подготовке встречи президентов России и Украины, возможно с участием президента США, с целью завершения войны. С тех пор, однако, такая встреча организована не была из-за фактического отказа России. Война продолжается, Россия увеличила интенсивность ударов по Украине. Президент США неоднократно заявлял, что недоволен действиями Владимира Путина и может ввести жёсткие меры в отношении России, однако на данный момент о таких мерах объявлено не было.