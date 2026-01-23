Зеленский: вопрос Донбасса ключевой, его будут обсуждать в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса является ключевым и его будут обсуждать 23 января на встрече в Абу-Даби с участием представителей Киева, Москвы и Вашингтона. Его слова приводит Украинская служба Радио Свобода.

«Вопрос Донбасса – ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать в модальности, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра», – сказал он журналистам, сообщает «Настоящее Время».

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам встречи со спецпосланниками президента США Дональда Трампа в Кремле вечером в четверг заявил, что «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», и заявил, что в этом случае Россия продолжит войну.

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже в августе прошлого года Владимир Путин согласился на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, но потребовал передачи под российский контроль всей территории Донецкой области. В Киеве это отвергли.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом в пятницу отказался уточнить, что имеется в виду под «формулой Анкориджа». «Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, поэтому какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа — я вам говорить не могу и не буду», — сказал Песков, добавив при этом, что «украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса».

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит начальник главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Зеленский говорил, что переговоры состоятся «на техническом уровне» и пройдут 23–24 января. «Русские должны быть готовы к компромиссам. Все должны быть готовы, не только Украина. Посмотрим, какой будет результат», — добавил он.

Во время встречи с Трампом в Давосе, по словам Зеленского, обсуждались вопросы противовоздушной обороны и гарантий безопасности Украины. По его словам, соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию. «Безусловно, будет еще много разных технических деталей, и на основе этого документа появятся еще дополнительные документы. Но главная магистральная договоренность о гарантиях безопасности есть», — цитирует его слова «Суспильне». Он добавил, что дальнейшие шаги зависят от даты, которую определит Трамп, а также ратификации документа в Конгрессе США и Верховной Раде Украины.

Президент США по итогам встречи с Зеленским сообщил, что она прошла «очень хорошо», и передал, что послание Путину заключается в том, что война должна прекратиться. Он добавил, что Зеленский хотел бы заключить соглашение и «все параметры известны». Financial Times сообщила, что на встрече Зеленский пытался убедить Трампа взять на себя дополнительные обязательства по поддержке Украины (эти документы были согласованы с американскими чиновниками), однако их обсуждение не было завершено, и они не были подписаны.