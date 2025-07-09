Зеленский встретился с папой римским Львом XIV

Папа римский Лев XIV в среду встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в Италию на конференцию, посвящённую Украине. Встреча прошла в летней резиденции понтифика Кастель-Гандольфо.

Как говорится в сообщении Вактикана, папа, понтификат которого начался в мае нынешнего года после смерти его предшественника Франциска, предложил принять в Ватикане переговоры о мире между Россией и Украиной.

В пресс-службе Ватикана также отметили, что папа римский говорил о важности «срочного поиска вариантов справедливого и долговременного мирного урегулирования» и о важности диалога. Зеленский также опубликовал сообщение о встрече, высоко её оценив.

Президент Украины был одним из первых мировых лидеров, с кем встречался Лев XIV после своего избрания понтификом. Как и его предшественник Франциск, призывая к миру и указывая на страдания Украины, новый папа избегает осуждения России за агрессию.

В Москве ранее давали понять, что не согласны с тем, чтобы переговоры с Украиной проходили в Ватикане.