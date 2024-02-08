Зеленский объявил о назначении главкомом ВСУ Александра Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского

Ранее Зеленский сообщил, что встретился в четверг с занимавшим пост главкома ВСУ Валерием Залужным. После встречи украинские СМИ сообщили, что Залужный уходит в отставку, но официального подтверждения информации не было. Напрямую об отставке Залужного не заявляли ни Зеленский, ни сам генерал - оба лишь анонсировали грядущие изменения в руководстве ВСУ.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ. Время для такого обновления - именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно одержим победу!», - именно так говорилось в сообщении Зеленского, которое было опубликовано в его соцсетях. Пост сопровождался совместной фотографией с Залужным, на которой оба жмут друг другу руки.

Валерий Залужный, комментируя встречу с Зеленским, также витиевато сообщил, что «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

Министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг сообщил, что принято решение «о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины». Умеров «искренне поблагодарил» Валерия Залужного «за все достижения и победы», но слова отставка тоже не произнес.