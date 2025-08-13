Зеленский: ВСУ сами не покинут Донецкую и Луганскую области

«Украинские войска сами не покинут оставшиеся под их контролем территории Донецкой и Луганской областей», – заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером во время общения с журналистами за три дня до встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы не уйдём из Донбасса – мы не можем этого сделать. Все забывают первую часть – наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских – это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы уйдём из Донбасса по своей воле или на нас будут давить – мы откроем третью войну», — подчеркнул Зеленский.

«Конечно, я хотел бы видеть позицию Америки, учитывая то, как всё началось – нашу территорию оккупировали, украинцев убивают, и после этого мне говорят: «Слушай, хочешь, чтобы тебя дальше не убивали? Нужно выйти». А какие гарантии безопасности? Выйти из Донецкой области? А в чём компромисс? Мы будем в НАТО? В ЕС? Я ничего не слышал – просто ни одного предложения, которое бы гарантировало, что завтра не начнётся новая война и Путин не попытается оккупировать как минимум Днепр, Запорожье и Харьков. Он уже дважды начинал войны при разных президентах Америки, что его удержит от третьей войны?» – цитирует Зеленского агентство «Укринформ».

Ранее во вторник Зеленский сказал, что Киев не признает решения по Украине саммита США-Россия на Аляске. По словам президента Украины, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может иметь значение только для двусторонних отношений США и России. Сам факт этой встречи Зеленский назвал «персональной победой» Путина.

«Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает», — отметил Зеленский на форуме «Молодежь здесь», добавив, что трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России тоже планируется, но ее дата пока не определена.

Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству и армии проработать вопрос снятия ограничений на выезд из страны для мужчин младше 22 лет. «Это положительная, правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе в Украине», — сказал Зеленский.

С момента вторжения России в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 65 лет не могут покидать территорию страны. Мужчины от 25 до 60 лет подлежат мобилизации. Мужчин от 18 до 24 лет можно призвать на базовую военную службу (замена срочной службы), которая во время военного положения длится три месяца .