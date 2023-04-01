Зеленский ввел санкции против семей Медведева и Кабаевой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций против российских граждан и предприятий.

Всего санкции субботним указом введены против 33-х физических лиц и более 200 компаний. Как следует из документов, опубликованных на сайте Офиса президента, под санкции попали жена и сын заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева, Илья и Светлана Медведевы. В списке также мать бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют приближенной Владимира Путина, Любовь Кабаева.

Санции введены также против дочери Рамзана Кадырова и членов семьи замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Под санкции попали руководители ряда российских регионов, в том числе Краснодарского края, Ростовской, Мурманской и Новгородской областей, члены Центризбиркома и российские военные, включая начальника ракетных войск Михаила Матвеевского и командующего ракетными войсками стратегического назначения России Сергея Каракаева.

Под ограничения также попал бывший глава запорожского авиазавода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. СБУ задержала его в октябре прошлого года и обвинила в коллаборационистской деятельности. Богуслаев арестован. Свою вину он не признает.

Также санкции введены против Минфина России и Совета Федерации. Среди предприятий, которые оказались под санкциями Киева, – Волжский электромеханический завод, НПО «Электромаш», Красногорский завод «Электродвигатель» и ряд других предприятий, которые занимаются производством в том числе для военных целей.

Ограничения предусматривают, в частности, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.

Согласно указу Зеленского, ограничения вводятся на десять лет. Для четырех компаний сделано исключение и санкции будут действовать пять лет. Под исключения попали челябинское НПО «Электромашина», бийский «Сибприбормаш», Нижнеломовский электромеханический завод и Славгородский завод радиоаппаратуры.

Киев считает, что физические и юридические лица, попавшие в список, имеют отношение к продолжающейся российской агрессии в отношении Украины.

Российская сторона новый пакет санкций пока не комментировала.