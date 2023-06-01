Зеленский заявил о поддержке союзников по вопросу истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в Молдове союзники его страны продемонстрировали сильную поддержку в вопросе о предоставлении Киеву истребителей для отражения российской агрессии.

Зеленский сделал такой комментарий на пресс-конференции после прошедшей в четверг встречи более 40 европейских лидеров в Кишиневе, но не привел всех подробностей, отмечает Reuters. Поставок Украине западных боевых самолетов украинские власти добиваются уже долгое время.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что нынешний саммит демонстрирует твердую решимость континента вернуть мир в Европу. Санду назвала символичным решение провести встречу такого высокого уровня в Молдове, всего в двадцати километрах от границы с Украиной.

Санду также заявила, что Молдова благодарна Украине, которая сопротивляется российскому вторжению и тем самым защищает и соседей. «Сегодня Украина обеспечивает безопасность Молдовы, и мы очень благодарны за это», - сказала Майя Санду, у которой прошли переговоры с Владимиром Зеленским.

Украинский лидер после беседы с Санду заявил журналистам, что гарантии безопасности очень важны сейчас не только для Украины, но и для соседней Молдовы - из-за России и ее агрессии в Украине, а также потенциальной агрессии в других частях Европы, приводит слова Зеленского Молдавская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Выступая на саммите, Владимир Зеленский подчеркнул, что 2023-й является годом для решений и призвал предоставить на саммите НАТО в Вильнюсе в июле «четкое приглашение Украины к членству», а также гарантии безопасности на пути к вступлению страны в Североатлантический союз. Одновременно Зеленский отметил, что хотел бы видеть прогресс и на пути вступления его страны в Евросоюз. Соответствующую заявку Киев подал в прошлом году после начала российского широкомасштабного вторжения.