Зеленский заявил о стремлении США дать Киеву «реальные гарантии»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал во вторник во время онлайн-общения с журналистами, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.

Как сказал Зеленский, есть «рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется и это нормально». «Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы, мира», – подчеркнул он. Второй документ, по словам украинского лидера, касается гарантий безопасности, а третий - восстановления Украины.

Как отметил Зеленский, у США есть желание обеспечить Киев «реалистичными гарантиями безопасности, одобренными Конгрессом». «Чтобы мы это реально ощущали, чтобы у нас было оружие, а в случае необходимости применялись санкции, чтобы у нас была ПВО», - сказал Зеленский. Он упомянул также вариант обязательств по образцу пятой статьи устава НАТО, в которой говорится о поддержке со стороны союзников в случае внешнего вмешательства. Ранее в декабре Владимир Зеленский заявлял, что гарантии безопасности для Украины от США должны быть утверждены в Конгрессе, чтобы не повторился сценарий с Будапештским меморандумом.

Украина планирует передать США свое видение мирного плана уже в среду, сказал Зеленский на пресс-конференции 9 декабря. «Требуют ли США, чтобы Украина отдала Донецкую область – родоначальником этой идеи была Россия. Мы хотим, чтобы Америка в этой теме была на нашей стороне», - сказал украинский президент, комментируя один из ключевых пунктов урегулирования.

Также во вторник, общаясь с журналистами, Зеленский заявил, что готов организовать в Украине новые президентские выборы в следующие 60-90 дней при условии безопасности их проведения. «Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко - я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова», - сказал Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico на этой неделе заявил, что в Украине следовало бы провести президентские выборы, которых в стране «давно не было». «Они говорят о демократии, но дело идёт к тому, что это уже не будет демократия». Президент США не исключил, что в случае проведения выборов Зеленский вновь мог бы одержать победу. Ранее Трамп уже призывал провести в Украине выборы и даже называл Владимира Зеленского «диктатором», но впоследствии не повторял этих утверждений.

О «нелегитимности» Владимира Зеленского на посту президента Украины не раз заявлял российский президент Владимир Путин. Срок полномочий Зеленского истёк в 2024 году, однако, согласно законодательству, он остаётся на своём посту до тех пор, пока не пройдут новые выборы, а их проведение невозможно, пока действует военное положение, введённое в связи с российским вторжением.