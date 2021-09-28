Женщинам и девушкам запрещено появляться в университете Кабула

Кабульский университет закрыт для студенток и преподавательниц. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена «подлинная исламская среда» для всех. С таким заявлением выступил новый руководитель университета Мохаммад Ашраф Гайрат.

Лидеры исламистского движение «Талибан» (запрещено в России) на днях распорядились возобновить работу средних школ - но только для мальчиков и учителей-мужчин.

Афганистан, вероятно, стал единственной страной, где девочки не могут посещать учебные заведения. Ранее, в 1990-х годах, когда Афганистаном правили талибы, в стране уже действовал запрет на женское образование.

«Немецкая волна» обратила внимание на то, что новый управляющий Кабульским университетом, имеющий степень бакалавра, несколько дней назад отстранил от должности ректора университета, доктора наук Мухаммада Османа Бабури.