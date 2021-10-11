Жертвами отравления алкоголем под Оренбургом стали 34 человека

В Москву для переговоров сегодня прибудет заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Чтобы её визит в Россию стал возможным, США исключили из санкционных списков одного россиянина.

О том, что Виктории Нуланд запрещен въезд в Россию, стало известно в 2019 году. Ее внесли в "черный список", составленный в ответ на введение США санкций против российских чиновников, и с тех пор она не могла въезжать на территорию России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" подтвердила, что Нуланд разрешили приехать в Москву в обмен на согласие Вашингтона отменить санкции против ряда российских чиновников. Позже в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Захарова уточнила, что ответ был симметричным - из санкционных списков исключили по одному человеку с каждой стороны. Имени россиянина, которого вывели из-под санкций США, Захарова не назвала.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что в обмен на визит Нуланд российский МИД требовал выдачи визы специалисту ведомственного департамента нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову. Он не мог получить американскую визу с 2019 года.

Российские официальные лица критически относились к деятельности Виктории Нуланд с момента её назначения на пост помощника госсекретаря в 2013 году. Наибольшую известность в России она приобрела после поддержки участников Евромайдана на Украине в 2014 году. Нуланд неоднократно высказывалась за ужесточение санкций в отношении России. В своей статье, написанной в июне 2020 года, она заявила, что успех на международной арене стал возможен для Кремля лишь благодаря излишней мягкости со стороны Вашингтона.