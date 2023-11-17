Жителей Дагестана осудили за флаги ИГ и «Аль-Каиды» в соцсетях

В Дагестане несколько местных жителей осудили по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Они опубликовали в соцсетях флаги признанных в России террористическими организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида». Эта статья предусматривает штраф от одной до двух тысяч рублей или до 15 суток ареста. В большинстве случаев суды назначали минимальное наказание, сообщает Кавказ.Реалии.

За флаг ИГ на аватаре в телеграме на полторы тысячи рублей оштрафовали жителя Избербаша на юге Дагестана Тамирлана Магомедова. Протокол на него составил оперативник отдела по противодействию экстремизму МВД. Магомедов вину признал, но суд прошел без его участия.

Житель Кизляра Эльнур Талибов поставил флаг «Аль-Каиды» на картинку в профиль в вотсапе. В суде он рассказал, что ему просто понравилось фото, об экстремистском значении флага он не знал, а телефон с доступом к мессенджеру потерял. Дагестанца оштрафовали на тысячу рублей.

Такой же штраф получил Рустам Эгизбаев из Хасавюрта – картинку с флагом ИГ он опубликовал в «Одноклассниках».

Помимо тысячи рублей житель Кизилюрта Расул Идрисов должен отдать в пользу государства и смартфон Asus – такое наказание ему назначили за фото флага ИГ во «ВКонтакте». Заседание суда прошло без его участия.

В таком же формате прошел суд и над другим жителем Кизилюртовского района Хасбулатом Муталимовым. Его за флаг ИГ в «Одноклассниках» оштрафовали на две тысячи рублей. В своем решении судья сослался на статью в «Википедии», где есть описание запрещенного флага.

Группировки «Исламское государство» и «Аль Каида» запрещены в России. Оба флага содержат стилизованную надпись на арабском языке – шахаду (краткое изложение основы ислама) на черном фоне.