Жители Белгорода сообщают о работе ПВО над городом

Жители Белгорода сообщают о работе системы ПВО над городом. Об этом пишет "Коммерсантъ". В соцсетях появляются фото и видео с разных точек, на которых на небе видны следы от снарядов, в комментариях люди сообщают о звуках двух взрывов.

Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах, как он утверждал, со стороны Украины. По его словам, под обстрел попали два села — Журавлевка, расположенное примерно полутора километрах от украинской границы, и Сподарюшино. По данным губернатора, пострадал один человек.

Украинская сторона сообщения Гладкова пока не прокомментировала.

С начала так называемой "специальной военной операции" на приграничных с Украиной территориях Белгородской области было зафиксировано более десяти инцидентов. 1 апреля в Белгороде произошёл пожар на заводе "Роснефти". Гладков тогда заявил, что по объекту был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны. Киев заявил, что не имеет отношения к случившемуся.

Накануне власти Брянской области - другого приграничного с Украиной российского региона - заявили об обстреле посёлка Климово и пострадавших жителях, в том числе двухлетнего ребёнка. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как горит некое строение, и люди говорят, что это результаты обстрела. Где и когда оно было снято – неясно.

Губернатор области Александр Богомаз обвинил в обстреле Вооружённые силы Украины. Следственный комитет России заявил, что удары по посёлку нанесли 2 украинских боевых вертолёта.

Украинская сторона приводит доказательства того, что обстрел поселка в Брянской области был провокацией с российской стороны, публикуя перехваченные телефонные разговоры российских военнослужащих. Подлинность этих разговоров подтвердить не представляется возможным.

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