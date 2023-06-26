Жители КНДР сообщают о голоде, власти проводят парады против США

Власти Северной Кореи провели многотысячные парады против США, пока жители страны говорят о голоде.

Государственное информагентство ЦТАК сообщило, что в столичных митингах, приуроченных к годовщине начала Корейской войны, приняли участие «около 120 тысяч рабочих и студентов». Они клялись устроить «войну мести», чтобы «уничтожить США», и держали плакаты «США находятся на расстоянии нашего выстрела».

Ранее «Би-би-си» удалось тайно поговорить с тремя жителями Северной Кореи. Все они сообщили о нехватке продовольствия и о случаях смерти от голода. Одна из них рассказала, что слышала о людях, которые совершили суицид дома или ушли умирать в горы, потому что больше не могли зарабатывать на жизнь. О «продовольственном кризисе» упоминал и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

КНДР закрыла свои границы с первыми сообщениями о коронавирусе в 2020 году и прекратила импорт зерна, удобрений и техники из Китая. Границу укрепили забором и, как сообщается, приказали пограничникам стрелять в каждого, кто попытается её пересечь. Это сделало невозможным контрабандный ввоз еды для её продажи на неофициальных рынках, куда ходят большинство северокорейцев.

«Би-би-си» обратилась к правительству Северной Кореи. Там ответили, что власти «всегда ставили во главу угла интересы народа, даже в трудные времена». При этом КНДР регулярно проводит испытания оружия. В 2022 году власти страны провели 63 испытания, оценочная стоимость которых превышает 500 миллионов долларов. Это больше, чем необходимо для восполнения ежегодного дефицита зерна в Северной Корее, подсчитала «Би-би-си».