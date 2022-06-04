Житель Дагестана отсудил полтора миллиона рублей за незаконный арест и пытки

Суд в Махачкале обязал Министерство финансов России выплатить Гусейну Магомедалиеву компенсацию в размере полутора миллиона рублей и двадцать тысяч рублей за оплату услуг адвоката. Ранее Магомедалиева обвинили в содействии терроризму и отправили в следственный изолятор, однако следствие не смогло доказать его вину. Об этом рассказывает «Кавказ.Реалии».

Согласно материалам дела, которые есть у «Кавказ.Реалии», Магомедалиев находился под арестом почти одиннадцать месяцев, после чего меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Позже уголовное дело прекратили и признали право Магомедалиева на реабилитацию.

В своем иске Магомедалиев пожаловался на условия содержания в СИЗО: на температуру и влажность в камере, отсутствие горячей воды, постоянно включенный свет и душ раз в неделю. Также он заявил о пытках. По словам Магомедалиева, его неоднократно избивали сотрудники полиции, он писал об этом заявления, но жалобы оставались без надлежащего расследования. Кроме того, следует из иска, семья Магомедалиева оказалась в трудном материальном положении, поскольку он не мог обеспечивать родных, пока находился в СИЗО.

Магомедалиев потребовал взыскать с Министерства финансов России пять миллионов рублей компенсации и 45 тысяч рублей за оплату услуг адвоката. Минфин возразил, что сумма ничем не подтверждена, и попросил суд не удовлетворять иск Магомедалиева. В итоге судья удовлетворил иск частично, снизив общую сумму более чем в три раза. Магомедалиев не согласился и сейчас оспаривает приговор в Верховном суде Дагестана.