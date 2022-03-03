Журнал Time поместил на обложку украинский флаг и цитату Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку украинский флаг и цитату из выступления президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте. Главная тема выпуска посвящена политику и его участию в обороне страны.

Текст на обложке впервые на украинском языке. Он гласит: "Жизнь победит смерть, а мир — тьму". Такую фразу Зеленский сказал во время обращения к Европарламенту 1 марта, после того как Евросоюз начал рассмотрение заявки Украины на членство в организации.

В материале говорится, что решением остаться в Киеве после вторжения России Зеленский мог изменить ход войны, предотвратив моментальный разгром украинских сил, которого, вероятно, ожидали в Кремле.

Перед началом вторжения ряд авторитетных СМИ сообщал, что американская разведка предполагала, что украинская столица может быть захвачена за несколько дней.Однако через неделю после начала войны российским войскам не удалось блокировать город.

Вторжение российской армии в Украину начало 24 февраля, Кремль назвал это "спецоперацией по защите населения Донбасса". Российским войскам и пророссийским сепаратистам Донбасса удалось блокировать Мариуполь, занять небольших населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины, захватить Херсон.

2 марта российское министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий погибли 498 российских военных и 2870 украинских. Генштаб Украины в свою очередь заявляет, что россия потеряла 5840 человек убитыми и раненными, свои потери не раскрываются.