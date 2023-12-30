Журналист Павел Лобков сообщил, что подвергся нападению в Москве

Журналист Павел Лобков сообщил в субботу в соцсетях, что его избили в центре Москвы, во дворе на Патриарших прудах.

Судя по комментарию, которым он сопроводил сообщение, нападение могло быть гомофобным. Павел Лобков – открытый гей.

На снимках, которые опубликовал журналист, видны кровь на лице и большие синяки на руке. Подробностей нападения он не привел. Об обращении в полицию Лобков также пока не пишет.

Павел Лобков – российский журналист, долгое время до 2021 года работал ведущим на телеканале «Дождь». После начала российского вторжения в Украину решил принципиально не уезжать из России, отмечает SOTA.

На этой неделе был опубликован комментарий Минюста по Ставропольскому краю в ответ на запрос о последствиях каминг-аута. Публичный каминг-аут будет приравниваться к «участию в международном экстремистском сообществе ЛГБТ», следует из ответа. В ведомстве отметили, что радужный флаг будет считаться символикой «движения ЛГБТ», признанного российскими властями экстремистским.