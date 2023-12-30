Журналист Павел Лобков сообщил, что подвергся нападению в Москве

Журналист Павел Лобков сообщил в субботу в соцсетях, что его избили в центре Москвы, во дворе на Патриарших прудах.
Судя по комментарию, которым он сопроводил сообщение, нападение могло быть гомофобным. Павел Лобков – открытый гей.
На снимках, которые опубликовал журналист, видны кровь на лице и большие синяки на руке. Подробностей нападения он не привел. Об обращении в полицию Лобков также пока не пишет.
Павел Лобков – российский журналист, долгое время до 2021 года работал ведущим на телеканале «Дождь». После начала российского вторжения в Украину решил принципиально не уезжать из России, отмечает SOTA.
На этой неделе был опубликован комментарий Минюста по Ставропольскому краю в ответ на запрос о последствиях каминг-аута. Публичный каминг-аут будет приравниваться к «участию в международном экстремистском сообществе ЛГБТ», следует из ответа. В ведомстве отметили, что радужный флаг будет считаться символикой «движения ЛГБТ», признанного российскими властями экстремистским.
- В конце ноября Верховный суд России, удовлетворив иск Министерства юстиции, запретил несуществующее международное движение ЛГБТ и признал его экстремистским. Иск рассматривали без ответчика и в закрытом режиме, в заседании участвовал только представитель Минюста.
- До этого российские власти приняли ряд репрессивных законов в отношении ЛГБТ-людей, в том числе о полном запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и о фактическом запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.