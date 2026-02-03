Accessibility links

Журналист Радио Свобода Кушнир награждён орденом «За мужество»

Марьян Кушнир
Марьян Кушнир

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами «За мужество» служащего ВСУ Владислава Рожковского и военного корреспондента Украинской службы Радио Свобода Марьяна Кушнира за спасение людей после российских обстрелов. Зеленский сообщил об этом в соцсетях.

Украинский президент написал, что сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Владислав Рожковский с позывным Омар спасал людей после удара российских беспилотников по пассажирскому поезду в Харьковской области на прошлой неделе. Зеленский отметил, что Рожковский был одним из более чем 200 пассажиров поезда. Сразу после обстрела он начал помогать эвакуировать людей и оказывать им медицинскую помощь.

«Марьян Кушнир, военный корреспондент Радио Свобода, спас четырехлетнего ребёнка из квартиры, охваченной пламенем в результате удара российского беспилотника в Киевской области. Я горжусь тем, что в Украине есть такие люди. Спасибо вам за ваше сострадание и за защиту жизней — как на фронте, так и в тылу. Именно благодаря таким людям наша страна стоит твердо и борется с врагом. Спасибо!», - поблагодарил награждённых Владимир Зеленский.

Марьян Кушнир 28 января спас в селе Белогородка Киевской области, после российского обстрела и начавшегося пожара, четырёхлетнюю девочку. Мать девочки и партнёр, с которым она проживала, погибли. «За 10 лет войны у меня никогда не было таких ощущений, когда, держа на руках четырёхлетнего плачущего ребенка, осознаю, что его мама мертва», – рассказывал журналист. Девочку впоследствии забрали отец и старший брат.

  • Марьян Кушнир работает на Радио Свобода с 2015 года, освещает российско-украинскую войну. В марте 2022 года он получил контузию во время съёмок штурмовых действий при отражении российского наступления в Киевской области. Кушнир — лауреат журналистской премии «Честь профессии» за 2022 и 2024 годы. В 2023 году он получил специальное отличие от Bucha Journalism Conference за приверженность принципам и «ценностям журналистской профессии и исключительному мужеству во время российско-украинской войны».


