Журналиста «Свободы» Ивана Толстого признали «иностранным агентом» в РФ

Министерство юстиции России внесло в список так называемых иностранных агентов журналиста Радио Свобода Ивана Толтого. Кроме него, в обновленный список попали активистка Лилия Вежеватова, автор паблика «Азиаты России» Василий Матенов, ногайский активист Резван Кубакаев, бывший председатель ассоциации «Голос» Роман Удот и проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»).

Иван Толстой - внук писателя Алексея Толстого. Он сотрудничает с Радио Свобода с 1988 года. Толстой, историк литературы и историк русской эмиграции - автор многих циклов прогорамм по истории и культуре, редактор и ведущий цикла передач «Поверх Берьеров», автор многих книг и публикаций.

В министерстве юстиции не назвали причины внесения Толстого в список «иноагентов».

Законодательство об «иноагентах» появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но «находится под иностранным влиянием». Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет. В список «иностранных агентов» занесены десятки журналистов медиа-корпорации Радио Свободная Европа/ Радио Свобода и все ее русскоязычные проекты.



