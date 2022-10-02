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Журналистка Юлия Вишневецкая вышла на свободу после ареста
Журналистка, внештатный корреспондент Радио Свобода Юлия Вишневецкая в субботу вышла на свободу, отбыв срок административного ареста, который ей назначил суд в Дагестане. Как сообщила Вишневецкая Радио Свобода, она вернулась в Москву.
Юлия Вишневецкая была задержана 26 сентября в Махачкале. Суд арестовал ее на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации. Для отбытия наказания ее доставили в селение Карабудахкент. Власти первоначально отрицали это, что вызвало опасения о безопасности Вишневецкой. Впоследствии информация о том, что она в Карабудахкенте, подтвердилась.
26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.
Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов. Во время судебного заседания Вишневецкая сообщила, что по заданию редакции присутствовала на митинге в Махачкале, чтобы выяснить мнение граждан относительно мобилизации. Суд, однако, счел ее участником акции.
Задержание документалиста осудил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. «Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, – заявил он. – Она должна быть немедленно освобождена».
- Юлия Вишневецкая – корреспондент Русской службы Радио Свободы и журналист-документалист, автор документального проекта Радио Свобода «Признаки жизни».
Другие новости дня
Зеленский: В Лимане уже нет и следов псевдореферендума
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взятие украинскими военными города Лиман Донецкой области. Об освобождении города было объявлено на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил об аннексии четырех украинских областей, в том числе Донецкой.
«Вот Россия устроила фарс в Донбассе. Абсолютный фарс, который хотела подать как референдум... А сейчас там украинский флаг... Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума» - сказал Зеленский в видеообращении вечером 1 октября.
Минобороны России накануне вечером подтвердило, что российские войска покинули Лиман, как утверждается, отступив на «более выгодные позиции». Фронт теперь проходит к востоку от города, примерно по административной границе Донецкой и Луганской областей. По сообщениям российских военкоров, украинские военные продолжают попытки наступления в сторону города Кременная Луганской области.
В соцсетях опубликованы фото и видео украинских солдат в центре Лимана. На одном из видео они осматривают приемную главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина с портретами самого Пушилина и Владимира Путина.
Министр обороны США Ллойд Остин назвал взятие Лимана существенным успехом украинских сил.
Зеленский в своем выступлении также отметил, что высокопоставленные представители России «уже начали кусать друг друга». По всей видимости, он имел в виду заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил в провале под Лиманом командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Заявление Кадырова вызвало живую полемику в российских телеграм-каналах, ряд комментаторов, в частности Игорь Стрелков (Гиркин), начали обвинять в провалах так называемой спецоперации главу Генштаба Валерия Герасимова или министра обороны Сергея Шойгу.
«Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения» - обратился Зеленский к представителям российских элит. Ранее президент Украины заявил, что Киев не будет вести переговоры с Владимиром Путиным, но готов к ним, если у России будет другой президент.
Лиман перешел под контроль российских войск в мае нынешнего года. Потеря города, который Москва теперь считает российским, «является значительной политической неудачей» России - отмечает в своем ежедневном обзоре британская военная разведка. В отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW), в свою очередь, приводится мнение, что Путин сейчас больше заинтересован в удержании оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей, чем в обороне Луганской области. По мнению аналитиков, недавние решения не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска или Лимана почти наверняка были приняты Путиным, а не военным командованием.
В документе также содержится утверждение, что российская армия в ее нынешнем состоянии не готова к применению тактического ядерного оружия, чего опасаются некоторые аналитики и политики на Западе. «Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников, составляющее сегодня российские сухопутные войска, не сможет функционировать в ядерной среде. Таким образом, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для россиян, что, вероятно, предотвратит их продвижение. Это соображение является еще одним фактором, снижающим вероятность применения Россией тактического ядерного оружия», - подчеркивают аналитики.
Родные осужденного в Сухуми Ираклия Бебуа требуют встречи с премьером
Активисты и родственники незаконно осужденного властями самопровозглашенной республики Абъахия Ираклия Бебуа требуют встречи с премьер-министром Грузии. У администрации правительства прошла очередная акция с призывом принять действенные меры для освобождения мужчины.
Ираклий Бебуа был незаконно арестован и приговорен к 9 годам лишения свободы за сожжение абхазского флага 2 года назад, пишет SOVA.
Семья утверждает, что за это время они несколько раз обращались к властям, но никаких действенных шагов правительство не предприняло. По словам родных Ираклия Бебуа, они также неоднократно безуспешно просили о встрече с премьер-министром Гарибашвили. Семья мужчины заявляет, что состояние его здоровья крайне тяжелое.
«Наше требование не изменилось за два года. Мы хотим встретиться с господином Ираклием Гарибашвили, ответа от него нет. Был ответ от администрации, что он пока не может с нами встретиться, но это обязательно произойдет. Однако даже спустя 2 года г-н Ираклий не вышел с нами на связь. Ираклий Бебуа находится в незаконном заключении на территории Абхазии уже более 2 лет, могу смело сказать, что правительство не предпринимает никаких действенных шагов, не использует международные рычаги, чтобы освободить Ираклия», - рассказала телеканалу Formula Тамуна Бебуа.
Батуми получил награду World Travel Awards - туристический «Оскар»
Батуми получил награду номинации самого быстрорастущего туристического направления в Европе, туристический «Оскар», сообщил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
«На церемонии награждения World Travel Awards Батуми получил награду самого быстрорастущего туристического направления в Европе. Батуми официально назван городом-организатором конкурса World Travel Awards 2023», - написал Рижвадзе в социальной сети.
В мэрии Батуми заявили, что город обошел более 10-ти направлений, пишет SOVA.
World Travel Awards проводится с 1993 года.
МВД Грузии сообщило о задержаниях по «делу о колл-центрах»
МВД Грузии сообщило о задержании четырех человек по факту международного интернет-мошенничества, так называемому «делу о колл-центре». Еще восьмерым предъявлены обвинения. Среди фигурантов дела - граждане России, Израиля и Бельгии.
По данным следствия, некий И.В, гражданин России и Израиля, зарегистрировал в Грузии компанию, которая обманным путем получила от граждан иностранных государств более 760 тысяч евро.
Схема заключалась в том, что иностранным пользователям, в основном, во Франции, рассылались сообщения в виде всплывающего окна о том, что их компьютер заражен вирусом и тут же был указан номер, на который предлагалось звонить для решения проблемы.
Сотрудники колл-центра убеждали клиентов в том, что проблема крайне серьезная и ее нужно решить срочно. Получив деньги за услугу, компания подключалась к компьютерам пользователей через удаленный доступ и имитировала установку антивирусного обеспечения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Расследование фактов несанкционированного доступа к компьютерным системам, мошенничеству, совершенного организованной группой, и легализации незаконных доходов ведется по статьям 284, 180 и 194 УК Грузии. Обвиняемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
В Латвии прошли выборы в Сейм, лидирует партия «Новое единство»
В Латвии 1 октября прошли выборы в Сейм - парламент страны. Идет подсчет голосов, обработано уже около 90% бюллетеней. На данный момент в первой тройке - партии «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Объединенный список».
«Новое единство», набравшее более 18% голосов избирателей - правоцентристская партия, ее возглавляет нынешний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Она лидировала по представительству и в прошлом Сейме. Однако быть единственной правящей партией даже при примерно 20% голосов она не сможет и должна будет сформировать коалицию с другими партиями, прошедшими пятипроцентный барьер. Какой будет новая коалиция - пока не ясно.
Как пишет Delfi, в разных регионах результаты голосования различаются. Особенно - в Риге и Латгалии, где большой удельный вес русскоязычных граждан. В Латгалии на первом месте - партия «Стабильность!», руководство которой состоит в основном из русскоязычных латвийцев. «Стабильность!» выступает за уменьшение зависимости Латвии от Евросоюза вплоть до выхода из него и предоставление права голоса на выборах негражданам Латвии, проживающим в стране. Данные по столице Латвии Риге, где голосует больше всего граждан, традиционно считаются последними и будут объявлены, предположительно, около полудня. На данный момент в Сейм не проходит партия «Согласие», которую ранее поддерживали многие русскоязычные жители страны.
В понедельник, 3 октября, президент Латвии Эгилс Левитс встретится с представителями всех партий, избранных в Сейм. Ему предстоит назвать следующего премьер-министра и поручить ему сформировать новый кабинет министров.
- Сейм - парламент Латвии - является однопалатным и состоит из 100 депутатов. По данным ЦИК страны, за них голосует 1 542 407 человек на более 1 тыс. избирательных участках в стране и за рубежом. Явка на выборах превысила 59%.
- После начала российского военного вторжения в Украину Латвия присоединилась к санкциям Евросоюза против России и Беларуси. Страна активно выступает за ужесточение санкций. В стране прекращена трансляция российских государственных телеканалов. В Риге снесен 84-метровый памятник советским воинам: период существования Латвийской ССР латвийцы считают временем оккупации. Латвия заявила о приостановке выдачи гражданам России и Беларуси видов на жительство, ограничении продления уже существующих ВНЖ, запрете им въезда в Латвию по шенгенским визам за исключением ряда гуманитарных обстоятельств.
Роскомнадзор заблокировал SoundCloud. Возможно - из-за Радио Свобода
Роскомнадзор заблокировал сайт аудиостриминговой платформы SoundCloud. Как отмечает издание о подкастах Podcasts.ru, мобильное приложение сервиса еще работает.
Сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Как сообщает ТАСС, причиной блокировки стало распространение так называемых фейков о российской армии и войне в Украине. По данным «Медиазоны», недовольство Роскомнадзора вызвал аккаут на SoundCloud Русской службы Радио Свобода, на котором публикуются программы и подкасты.
В марте музыкальный стриминговый сервис Spotify принял решение покинуть российский рынок из-за так называемого закона о фейках. «К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей», – заявили в компании.
В России после вторжения в Украину было заблокировано большинство независимых СМИ, крупнейшие зарубежные соцсети и другие сайты.
127 человек погибли на футбольном матче в Индонезии
В Индонезии, на острове Ява, в ходе футбольного матча погибли 127 человек, сообщает местная полиция. Еще 180 человек получили травмы разной степени тяжести. Фанаты проигравшей команды выбежали на футбольное поле, образовалась давка, в ходе которой большинство жертв затоптали ногами.
Две индонезийские футбольные команды, Arema и Persebaya Surabaya, играли матч на стадионе Канджурухан в Маланге. Недовольные проигрышем Arema со счетом 2:3 болельщики выбежали на футбольное поле. Агрессия толпы привела к многочисленным жертвам. Полиция применила слезоточивый газ, но это лишь усилило беспорядки. Среди погибших есть женщины и дети, а также два сотрудника полиции.
Индонезийская футбольная лига приостановила свою работу на неделю. Инцидент будет расследован.
Утечка из газопровода «Северный поток-2» прекратилась
Утечка газа из газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море прекратилась, сообщило Датское энергетическое агентство.
«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на газопроводе достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что пуск газа по этому трубопроводу завершен», – говорится в сообщении.
О газопроводе «Северный поток», из которого также произошла утечка, не сообщается. Ранее утверждалось, что весь газ, согласно прогнозам, выйдет из него 2 октября.
По данным «Газпрома», в поврежденных газопроводах находилось около 800 млн кубометров газа, что равноценно потреблению Дании за три месяца.
Программа ООН по окружающей среде заявила, что повреждение системы газопроводов привело, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана. В ходе анализа спутниковых снимков был обнаружен огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.
Исследователи из канадской организации GHGSat, которая использует спутники для мониторинга выбросов метана, оценили скорость утечки в одной из четырех точек разрыва в 22 920 килограммов в час. Это эквивалентно сжиганию около 286 тонн угля каждый час, говорится в заявлении GHGSat.
- Утечки в газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли в ночь на 26 сентября возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что газопровод был поврежден намеренно. Президент США Джо Байден назвал повреждение газопроводов сознательным актом диверсии. Ранее российский президент, выступая в Кремле с речью об аннексии украинских территорий, обвинил «англосаксов» в том, что они совершили диверсию на газопроводах.
- Прокачка газа по «Северному потоку – 1» была остановлена в конце августа, как утверждает российская сторона, по техническим причинам. «Северный поток – 2» не был запущен в эксплуатацию – после российского вторжения в Украину против него были введены санкции. Предполагаемая диверсия произошла на фоне войны в Украине и резкого обострения отношений между Москвой и странами Запада.
Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью
Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью, сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарын.
«Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня – самая защищенная в Европе», – написал Жарын в твиттере.
Строительство стены на границе обошлось примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 330 миллионов евро).
Строительство ограждения началось осенью 2021 года из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь. Тогда представители Евросоюза обвинили Александра Лукашенко в «контрабанде» мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавление протестов после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.
О решении построить защитный барьер на границе с Беларусью также объявили литовские власти. Страна завершила строительство стены в августе 2022 года. Длина заградительного сооружения – 502 км, это пятиметровый в высоту бетонный забор с колючей проволокой.
Компаниям из ЕС запретили перевозить грузы по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете компаниям из стран, которые ввели транспортные санкции против России, осуществлять грузовые перевозки по территории России.
Запрет распространяется на все страны Евросоюза, Великобританию, Норвегию и Украину. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря.
Правительство также опубликовало список товаров, на которые этот запрет не распространяется. Среди них – мясо, рыба, молочная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, табак.
Россия потеряла место в совете Международной организации гражданской авиации
Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Как сообщает агентство Reuters, Россия не набрала достаточно голосов.
В совет организации входит 36 стран, они избираются раз в три года на ассамблее ICAO. Нынешняя ассамблея проходит в канадском Монреале до 7 октября.
«Мы рассматриваем это как чисто политический шаг, который не имеет ничего общего с позицией России в сфере гражданской авиации», – заявил представитель России.
Росавиация подтвердила сообщения о том, что Россию не переизбрали в управляющий совет ICAO. Отмечается, что Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации и продолжит свою работу через представительство страны.
Ранее ICAO поставила России значок в виде красного флажка на странице аудита безопасности полетов в 187 странах мира. Организация также понизила до 77,4 процентов свою оценку эффективности реализации стандартов в категории «летная годность» в России.
На практике это означает, что все другие государства мира могут отказать российским самолетам в использовании их воздушного пространства из-за небезопасного состояния самолетов из России. По нормам ICAO за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве того или иного государства, несут ответственность власти этой страны.
В Севастополе на военном аэродроме Бельбек произошел взрыв
На российском военном аэродроме Бельбек в Севастополе произошел крупный пожар, был слышен взрыв. Об этом сообщают местные СМИ, телеграм-каналы и российские власти города.
Российский глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что самолет при посадке на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и «произошел частичный подрыв боекомплекта». Развозжаев добавил, что пилоту удалось эвакуироваться. По его словам, пожар оперативно потушили, инфраструктура аэродрома не пострадала.
9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в Сакском районе аннексированного Россией Крыма. 16 августа в том же Крыму произошли взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе.
Минобороны России называло случившееся в Новофедоровке «детонацией нескольких авиационных боеприпасов», а в Джанкойском районе – «диверсией».
Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в отступлении из Лимана
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.
«Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа», – написал Кадыров.
По заявлению главы Чечни, Лапин не обеспечил находящихся в Лимане военных необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Кадыров утверждает, что его предупреждали о возможном провале на этом участке фронта, а он сам говорил об этом с главой российского генштаба Валерием Герасимовым.
«Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление», – заявил Кадыров.
Спустя неделю, по словам главы Чечни, Лапин перенес свой штаб в Старобельск, который находится в сотне километров от Лимана, а сам генерал-полковник находился в Луганске.
«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», – написал Кадыров.
По мнению главы Чечни, в приграничных территориях нужно объявить военное положение и использовать «маломощное ядерное вооружение».
В начале мая Русская служба «Би-би-си» рассказала, что генерал Лапин наградил своего сына, подполковника Дениса Лапина, который командует 1-м гвардейским танковым полком и руководил провалившимся наступлением на Сумы и Чернигов. В день выхода на телеканале «Звезда» сюжета о награждении российская армия отступала с черниговского и киевского направлений.
Саакашвили рассказал, что думает о массовом исходе российских призывников в Грузию
Экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что не может осуждать решение властей Грузии о допуске в страну граждан РФ, которые стремятся избежать мобилизации.
«Я не буду огульно осуждать решение грузинских властей пропустить их, так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет. А это важно и для Грузии», - говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.
Одновременно политик указывает, что для такой маленькой страны как Грузия «массовый исход российских призывников создает большую демографическую опасность», а также «серьезные проблемы с безопасностью».
Саакашвили считает необходимым постоянно «создавать стимулы», чтобы прибывшие россияне «максимально выезжали в Турцию и другие страны», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они - оккупанты и жестко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта, дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии», - добавил он.
- В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину.
- Всего за неделю после этого из страны выехали более 260 тысяч человек. Грузия стала одним из ключевых направлений этой волны миграции. С 21 по 30 сентября в страну въехало до 70 тысяч россиян. Одновременно, согласно статистике МВД, за аналогичный период Грузию покинули до 46 тысяч граждан РФ.
Украина обвинила Россию в гибели мирных жителей под Купянском
Служба безопасности Украины обвинила российских военных в обстреле колонны гражданских автомобилей на северо-востоке Харьковской области. Утверждается, что в результате обстрела погибли не менее 24 человек, в том числе 13 детей.
По данным главы Харьковской администрации Олега Синегубова, погибли 20 человек.
Еще в четверг в российских телеграм-каналах появились сообщения об обстреле колонны в Купянском районе и гибели мирных жителей, ответственность при этом возлагалась на Украину. Официально при этом об обстреле представители российского командования или властей не сообщали.
Обе стороны утверждают, что обстрел произошел в так называемой «серой зоне» - районе, где не было ни украинских, ни российских военных. Речь идет о территории к востоку от города Купянск, который недавно в ходе наступления перешел под контроль украинских войск. Судя по опубликованным фото и сообщениям украинских официальных лиц, сейчас этот район перешел под контроль Украины, что позволило начать расследование.
Накануне власти Украины сообщили о гибели более 20 человек в результате обстрела гражданской автоколонны в Запорожской области. Стороны и в этом случае обвинили друг друга в стрельбе по мирным жителям.
Михаил Саакашвили: Меня больше не интересуют внутриполитические разногласия в Грузии
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спустя год после ареста опубликовал письмо под названием «365 дней плена». Бывший президент пишет о российско-украинской войне и отмечает, что сейчас он должен быть на передовой.
«Это еще и отечественная война грузин, где решается вопрос о существовании нашей страны. Хочу задать вопрос: как это возможно, что я, создатель современной армии, наблюдаю эту великую битву из тюрьмы? Я сейчас должен быть на передовой - в бронежилете и с автоматом. Я обязан, как представитель круга высокопоставленных чиновников Украины и как рядовой гражданин Украины, как патриот Грузии, быть там, где решается судьба Украины и Грузии. Мы обязательно победим!... Это я говорю как главнокомандующий, который впервые испытал на себе полномасштабное нападение России и вместе с вами тогда спас нашу страну», - написал Михаил Саакашвили.
Экс-президент заявляет, что его больше не интересуют внутриполитические разногласия в Грузии. «Настолько масштабное событие происходит в мире, где меня знают и знают о моей борьбе с Россией. Свобода или смерть!» - заявляет он.
- Экс-президент Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года. Он был арестован 1 октября в Тбилиси.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиение бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Против экс-президента возбуждено очередное уголовное дело по обвинению в хищении бюджетных средств.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными.
Председатель «Нацдвижения»: Михаил Саакашвили - личный пленник Путина
«Освобождение Михаила Саакашвили из плена возможно в единственном случае: если мы вырвем это государство из рук российского олигарха, т.е. России. Мы должны быть смелыми, мы не должны примириться с данностями, мы должны спасти государство от олигарха - в этом спасение Михаила Саакашвили», - об этом председатель «Национального движения» Ника Мелия написал в Facebook.
Как объясняет Ника Мелиа, Михаила Саакашвили наказывают за то, что он первым осмелился оказать сопротивление путинской орде.
«Прошел год, как Михаил Саакашвили в плену у российского олигарха. Зачем и почему русская мечта поймала Михаила Саакашвили? Даже ребенок знает, что его задержали не за пересечение границы. И не за покупку пиджаков и венка, возлагаемого на могилу Качиньского, не за использование дискреционного права президента - помилования, не за ошибки или проступки во время его пребывания у власти он заперт в тюрьме. Он был задержан за смелость создать независимое от России государство и смелость вернуться для защиты завоевания грузинского народа, этого государства, которое Иванишвили и его криминальная банда с усердием разрушают десять лет.
Русская мечта привлекла его к ответственности именно за то, что он, Михаил Саакашвили, созданием современного грузинского государства создал угрозу империалистической мечте россиян и интересам России. Его наказывают за то, что он первым осмелился оказать сопротивление путинской орде. За это его наказывают люди без родины! Теперь уже всему миру ясно, что Михаил Саакашвили - личный пленник Путина.
Освобождение Михаила Саакашвили из плена возможно в единственном случае - если мы вырвем это государство из рук российского олигарха, то есть России. Мы должны быть смелыми, не должны примириться с данностями, должны спасти государство от олигарха - в этом спасение Михаила Саакашвили Путь к его свободе лежит через свободу страны и свободу от России, от российской власти», - пишет Ника Мелия.
- Михаил Саакашвили был задержан осенью прошлого года после возвращения на родину. В знак протеста политик объявил голодовку, которую несколько раз прекращал и снова возобновлял. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, состояние его здоровья крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.
Шойгу: Женщин по мобилизации призывать не будут
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что женщин в рамках объявленной в стране мобилизации не будут призывать в армию. «Этого не было и в планах на будущее», - сказал Шойгу в субботу во время посещения центров для размещения мобилизованных в Подмосковье.
Закон о мобилизации позволяет призывать женщин, имеющих военно-учетные специальности, например медиков, а указ Владимира Путина о так называемой частичной мобилизации не предусматривает освобождения женщин от призыва. Известны случаи получения врачами и медсестрами повесток.
Шойгу также сказал, что к мобилизации не будут привлекаться и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Ранее вышел указ о том, что призывать не будут студентов государственных вузов. По словам Шойгу, сейчас в указ готовятся дополнения. При этом не ясна судьба аспирантов и людей с ученой степенью. Об отсрочках для них в указе не говорится.
Мобилизация на войну в Украине была объявлена Путиным 21 сентября. Власти объявили, что «в первую очередь» должны призываться те, кто служил в армии и имеют боевой опыт. Эти критерии во многих регионах не соблюдаются, что вынужден был признать сам Путин, недавно еще раз обративший на них внимание. При этом в подписанном Путиным указе Минобороны даются большие полномочия по проведению мобилизации - фактически, призвать могут любого, кто находится в запасе.
Сообщается и о других проблемах в ходе мобилизации - в частности, с размещением и снабжением призванных.
Во многих российских городах прошли акции протеста против мобилизации, их участников задерживают, многих подвергают административному аресту. Наиболее массовые акции, кроме Москвы и Петербурга, прошли, например, в Дагестане, а также Якутии и ряде других регионов Сибири.
В Грузии начинается прием заявок на участие в лотерее Green Card
В Грузии 5 октября, в 20:00, начинается прием заявок от желающих принять участие в лотерее Green Card с целью эмиграции в США, сообщает американское посольство.
Регистрация проходит только на сайте dvprogram.state.gov, и она полностью бесплатна. Посольство напоминает о частых случаях мошенничества и просит не связываться с лицами или организациями, которые помогают помощь с Green Card. Прием заявок завершится 8 ноября, в 20:00.
При регистрации присваивается уникальный код, который необходимо сохранить. Именно по этому коду, начиная с 6 мая 2023 года, на сайте dvprogram.state.gov участники смогут проверить свой статус – узнать, попали ли они в число победителей.
Ждать личного оповещения от правительства США не стоит, отмечают в посольстве. Кроме того, дипломатическое представительство напоминает, что победители должны самостоятельно оплачивать все расходы – проезд, жилье. Также власти США не будут оказывать им помощь в трудоустройстве или частные услуги.
Лотерея Green Card была учреждена законом об иммиграции 1990 года в США и проводится Государственным департаментом один раз в год. Ежегодно выдаются 550 000 иммиграционных виз, чтобы сохранить разнообразие населения США и позволить гражданам разных стран жить там на законных основаниях.
Владельцы Green Card становятся постоянными жителями США, им разрешается жить и работать на законных основаниях, получать государственную медицинскую страховку, получать льготные ссуды и иметь номер социального страхования США.
Согласно общей статистике, самый высокий процент победителей в Грузии был зафиксирован в 2018 году, когда Green Card выиграли 1 195 человек из 122 109 участников.
Азербайджан начал консультации с партнерами по расширению «Южного газового коридора»
Азербайджан начал консультации со своими партнерами относительно расширения «Южного газового коридора», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в столице Болгарии Софии церемонии, посвященной открытию греко-болгарского газового интерконнектора.
«Мы уже начали консультации с нашими партнерами относительно увеличения годового объема TANAP (трансанатолийского газопровода) с 16 до 32 миллиардов кубометров и TAP (трансадриатического газопровода) с 10 до 20 миллиардов кубометров. Без этого будет сложно обеспечить дополнительные поставки газа», - сказал Ильхам Алиев.
31 декабря 2020 года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, являющемуся частью «Южного газового коридора». «Южный газовый коридор», протянувшийся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой единую трубопроводную систему. Основной сырьевой базой является месторождение Шах-Дениз, запасы которого составляют 1,2 трлн кубометров.
«Свобода от российского газа»: запущен газопровод из Греции в Болгарию
В субботу официально запущен в эксплуатацию газопровод из Греции в Болгарию. В торжественной церемонии в Софии приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Болгарии, Сербии, Северной Македонии и Азербайджана, главы правительств Румынии и Греции. По новому газопроводу Болгария сможет получать от 3 до 5 миллиардов кубических метров газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.
Одна из целей проекта - снижение энергетической зависимости Болгарии от России. На это обратила внимание в своем выступлении фон дер Ляйен, которая назвала запуск газопровода «переломным моментом» для энергетической безопасности Болгарии и «началом новой эры» для страны и всей юго-восточной Европы. «Он означает свободу от зависимости от российского газа», - сказала глава Еврокомиссии. «В Болгарии и по всей Европе люди ощущают последствия войны, развязанной Россией, но благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму», - подчеркнула она.
Как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, газопровод заработал через 13 лет после того, как впервые появилась идея его создания. Это произошло зимой 2009 года, когда Россия в одностороннем порядке прекратила транзит через Украину и на неделю оставила регион без поставок природного газа. Ввод в эксплуатацию газопровода произошел через пять месяцев после того, как Россия в одностороннем порядке прекратила поставки газа в Болгарию из-за отказа последней следовать предложенной «Газпромом» схеме с открытием рублевого счета для оплаты.
3 миллиарда кубометров газа - это практически все годовое потребление Болгарии. Мощность газопровода в будущем может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров, что позволит поставлять газ из Болгарии в другие страны, в частности в Румынию, Молдову или Украину.
Строительство 182-метрового газопровода из греческого Комотини до Стары-Загоры было начато в 2019 году и частично профинансировано из бюджета Евросоюза.
Запуск газопровода произошел на фоне крупной аварии на газопроводах «Северный поток», которую называют следствием диверсии, и прекращения поставок российского газа в ряд стран ЕС. В субботу итальянская компания Eni сообщила о полном прекращении поставок газа из России - «Газпром», как утверждается, уведомил ее о невозможности транзита газа через Австрию. Комментариев «Газпрома» пока нет, когда будут возобновлены поставки - неизвестно.
Выписывают ли камеры штрафы на иностранные номера - объяснения МВД Грузии
МВД Грузии работает над урегулированием вопроса начисления штрафов, выписанных машинам с иностранными номерами с помощью дорожных видеокамер. Об этом журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
По его словам, информация о том, что камеры не могут распознавать иностранные номера, неверна. Тем не менее, чиновник признал, что механизмы исполнения нуждаются в доработке.
«Умные камеры» распознают и фиксируют эти номера. Однако со штрафами есть определенные правовые проблемы, поскольку, когда лицо штрафуют по видео-штрафу, напомню, что штраф должны отправить по адресу проживания, это создает трудности, и мы работаем, чтобы урегулировать этот вопрос и происходило эффективное исполнение», - сказал Дарахвелидзе журналистам.
На дорогах в масштабах Грузии установлено до 3 тысяч «умных камер», сообщает агентство «Новости-Грузия». После того, как камера фиксирует автомобиль, нарушивший ПДД, автоматически составляется протокол о штрафе, который по SMS посылают на телефонный номер владельца машины.
Если в течение 10 дней штраф не оплачивается, квитанцию отправляют автовладельцу по почте. В том случае, если физическая передача невозможна, квитанция публикуется на сайте МВД Грузии. На 30 день она считается врученной. После этого на оплату штрафа у автовладельца есть еще 30 дней. В противном случае применяется порядок принудительного исполнения, установленный законодательством Грузии.
Украинские военные вошли в город Лиман в Донецкой области
Украинские военные вошли в город Лиман Донецкой области, за который в последние дни велись упорные бои. Российские прокремлевские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, заявляют, что российские войска уже оставили город. Официально ни российские, ни украинские военные пока это не подтвердили.
В субботу в соцсетях опубликовано видео с украинскими солдатами на въезде в Лиман. Пока неясно, означает ли это, что российские войска отступили из города.
Представители украинских властей и командования ранее в субботу заявили об окружении российской группировки в Лимане. Представитель армейского командования «Восток» Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил в субботу, что в Лимане находились до 5,5 тысячи российских военных, однако в окружение могли попасть не все из них, поскольку некоторые успели отступить.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал, что в Лимане остаются около 5 тысяч российских военных. Он утверждает, что они «попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ», и теперь могут или попытаться прорваться, или погибнуть, или сдаться. По словам Гайдая, возможности подвоза боекомплекта россиянам в окруженный город или спокойный выход из населенного пункта уже перекрыты. Дальнейшее наступление, по его словам, может развиваться в направлении Луганской области – Кременной, а затем Северодонецкой агломерации.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил успехи украинских сил на лиманском направлении, отметив, в частности, что украинские войска освободили поселок Ямполь. В соцсетях публикуются свидетельства украинского контроля над рядом других населенных пунктов в окрестностях Лимана.
Американский Институт изучения войны предполагает, что украинские силы возьмут Лиман под контроль в течение 72 часов.
Генштаб Украины сообщал, что 29 сентября в район перебрасывались подразделения, сформированные из плохо обученных мобилизованных солдат. Российские военные корреспонденты также сообщают о переброске резервов, не уточняя, идет ли речь о мобилизованных.
Стороны военных конфликтов могут распространять неверные сведения о ходе боевых действий.
- Лиман перешел под контроль российских войск в мае нынешнего года. Это важный железнодорожный узел. Кроме того, его взятие может позволить Украине начать атаку на север и запад Луганской области. Украинское наступление на Лиман началось после успешного наступления в Харьковской области к северо-востоку и северу от города.
- В пятницу президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырех украинских регионов. После ее формального утверждения официальная Москва будет считать территорию Донецкой области своей, вместе с окруженным Лиманом.
Politico: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью
Заявление президента Украины о том, что Киев будет добиваться вступления в НАТО по ускоренной процедуре, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на не названных по имени представителей администрации.
Издание отмечает, что вопрос вступления Украины в НАТО является непростым для Вашингтона, поскольку 5 статья Североатлантического договора предполагает участие стран-членов НАТО в отражении агрессии против любого из союзников. Администрация США подчеркивает, что, несмотря на поддержку Украины в различных формах, стремится избежать войны с Россией.
Комментируя слова Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление Украины в НАТО, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас не время заниматься этим вопросом. Он подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако в данный момент более актуально оказывать Украине практическую помощь для отражения российской агрессии.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Украина, по ее мнению, должна получить «гарантии безопасности», однако прямо не сказала о поддержке ее вступления в НАТО. Конгрессмен-демократ Майк Квигли, который недавно посетил Киев, прямо поддержал украинскую заявку, сказав, что цель НАТО как раз и состоит в том, чтобы защищать демократии от авторитарных режимов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, в пятницу вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырех украинских регионов, частично оккупированных Россией.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, ответил, что двери НАТО открыты для всех демократических государств, но пока главной задачей НАТО является продолжение поддержки Украины. При этом он отметил, что НАТО не является участником войны с Россией.
Поддержку ускоренному вступлению Украины в НАТО накануне выразили государства Балтии, а также Канада. Напротив, сдержанную позицию заняла Германия. Для принятия страны в состав НАТО необходимо согласие всех 30 стран Североатлантического союза. Сейчас идет процедура вступления Швеции и Финляндии.
Недопущение вступления Украины в НАТО было одним из требований России перед началом войны. В ходе переговоров между Москвой и Киевом в первые недели после российского вторжения обсуждалась возможность отказа Украины от вступления в союз в обмен на некие гарантии безопасности. Переговоры не привели к какому-либо результату.
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