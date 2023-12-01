Журналистке Алсу Курмашевой продлили арест до 4 февраля

Суд в Казани 1 декабря продлил арест журналистке Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой до 4 февраля 2024 года.
Судья удовлетворил ходатайство следователя. В СИЗО Курмашева находится с конца октября по обвинению в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах. Следствие считает, что журналистка должна была сама предоставить документы для включения её в реестр агентов. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева вину не признаёт.
Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование журналистки, а её саму – освободить. Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» признал Курмашеву политической заключённой.
У Курмашевой двойное гражданство: США и России. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая журналистка приехала в Казань по семейным обстоятельствам. В июне, перед вылетом домой, журналистку задержали и изъяли оба её паспорта. Позже против неё возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве и взяли подписку о невыезде. Виновной суд признал её только в октябре, назначив штраф в десять тысяч рублей. Вскоре Курмашеву арестовали по второму уголовному делу – об иностранных агентах.
- После заключения Алсу под стражу исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джеффри Гедмин заявил, что «глубоко разочарован» решением суда: «Мы призываем к немедленному освобождению Алсу, чтобы она могла воссоединиться со своей семьей».
- Задержание Алсу осудили власти США, правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Алсу.
- Правозащитная организация «Репортёры без границ», «Коалиция женщин в журналистике», Национальный пресс-клуб, Комитет по защите журналистов и ещё десять организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом «ускорить процесс и немедленно объявить» журналистку Курмашеву «неправомерно задержанной». Признание американского гражданина неправомерно задержанным означает, что власти США будут официально добиваться его освобождения от властей соответствующего иностранного государства.