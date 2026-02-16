Журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе заочно приговорили к 8 годам колонии

Головинский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках» про армию, передает ТАСС.

Прокуратура запрашивала девять лет колонии.

Поводом для дела стали, в частности, её посты в телеграм-канале от 4 апреля 2022 года, в которых Котрикадзе писала об убийствах мирных жителей Бучи и призывала «собирать доказательства военных преступлений» России в Украине.

Кроме того, её преследуют за слова о жертвах ракетного удара по Одессе, среди которых была трехмесячная девочка по имени Кира и ее мать, и пост с цитатой директора Human Rights Watch Кеннета Рота, прозвучавшей в эфире «Дождя».

Силовики посчитали эти записи «преступными действиями» по мотивам «политической и национальной ненависти».

Кроме дела о «фейках», против Котрикадзе в России возбудили уголовное дело о нарушении требований к «иностранным агентам». В октябре суд заочно арестовал ведущую «Дождя», её также объявили в розыск.

Ещё одного журналиста телеканала «Дождь», Дениса Катаева, суд в Москве 13 февраля приговорил к 1 году и 4 месяцам колонии заочно по статье о нарушении обязанностей «иноагента». Прокуратура запрашивала ему 1 год 6 месяцев колонии. Об уголовном деле против Катаева, который живёт за пределами России, стало известно осенью прошлого года, в ноябре его объявили в розыск. Поводом для уголовного преследования стали посты в его телеграм-канале «Французский вестник» без плашки «иноагента».

Уголовные дела в России возбудили и против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко, ведущих Валерии Ратниковой и Юлии Таратуты. В октябре 2025 года суд в Москве заочно приговорил журналистку телеканала Анну Монгайт к пяти годам колонии общего режима по делу о фейках об армии. Журналистку Валерию Кичигину будут судить по первому известному делу по статье о фейках в связи с войной не в Украине, а в Грузии.