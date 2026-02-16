Грузинская спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава занимает второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

За своё выступление Метёлкина и Берулава получили от судей 75,46 балла, продемонстрировав уверенное и технически сложное катание.

Свободную программу они представят 16 февраля. Именно по её итогам станет известно, сможет ли Грузия завоевать первую в истории медаль зимних Олимпийских игр. Начало соревнований – в 23:00 по тбилисскому времени (20:00 CET).

Короткую программу выиграли представители Германии — Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, набравшие 80,01 балла.

Олимпиада-2026. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа:

Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 80,01 Анастасия Метёлкина / Лука Берулава (Грузия) — 75,46 Лия Перейра / Треннт Мишо (Канада) — 74,60 Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 73,87 Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 73,11

Ранее Метёлкина и Берулава выиграли чемпионат Европы в Шеффилде (Великобритания). В командном турнире Олимпиады-2026 они показали второй результат, однако в общем зачёте сборная Грузии заняла четвёртое место, остановившись в шаге от медали.

Фотогалерея: Грузинский триумф в Шеффилде (фотогалерея) Грузинская сборная выиграла две золотые медали из четырёх и неофициальный командный зачёт на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде.













До сих пор грузинские фигуристы ни разу не поднимались на пьедестал зимних Олимпийских игр.