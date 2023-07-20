Зимняя площадь морского льда в Антарктиде достигла минимума за всю историю наблюдений. Прошлогодний худший результат в истории стал хуже ещё на 11,2 процента. Это следует из данных Национального центра данных США по снегу и льду.

Сейчас площадь морских антарктических льдов составляет около 12,7 миллиона квадратных километров. По сравнению с 2022 годом она уменьшилась на 1,6 миллиона квадратных километров, а по сравнению со средним значением – на 2,6 миллиона квадратных километров (это сравнимо с площадью Аргентины).

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, предыдущий месяц стал «самым жарким июнем» в истории наблюдений. Глобальная температура поверхности моря также была беспрецедентно высокой. Рекорды в организации связывают с изменением климата и началом погодного явления Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана.

Из-за уменьшения морских льдов океанические волны накатывают на побережье Антарктиды, уменьшая его ледяной шельф. Таяние материковых льдов в свою очередь ведёт к повышению уровня океана, риску затопления прибрежных районов и разрушению жизни людей и животных.

Антарктида – один из наиболее стремительно нагревающихся регионов Земли. Ледники на ней тают быстрее, чем когда-либо за 5,5 тысяч лет, следует из исследований палеоэкологов.