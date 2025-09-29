Зурабишвили принимает участие в Варшавском форуме безопасности

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в Польшу, где вместе с мировыми лидерами принимает участие в Варшавском форуме безопасности.

По информации пресс-службы, Зурабишвили выступит на панельной дискуссии «Незавершённый проект ЕС: новый этап расширения» и обратится к участникам в качестве основного докладчика.

В обсуждении также примут участие министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад, премьер-министр Молдовы в 2021–2023 годах Наталья Гаврилица, вице-премьер Черногории и министр иностранных и европейских дел Филип Иванович, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам интеграции с ЕС, вице-премьер Украины в 2016–2019 годах и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе, а также советник премьер-министра Словакии по вопросам национальной безопасности Мирослав Лайчак.

«Саломе Зурабишвили вместе с представителями ЕС, США, Великобритании, Франции, Украины и Литвы примет участие в официальном ужине, который министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский устроит в честь участников конференции», – говорится в сообщении.

30 сентября запланировано участие Зурабишвили в панельной дискуссии «Несломленные: борьба за демократический суверенитет в враждебном окружении». В этот же день она выступит в качестве основного докладчика на дискуссии «Женщины в международной безопасности».

В рамках конференции предусмотрены двусторонние встречи, а также интервью с представителями международных СМИ.

Накануне, комментируя парламентские выборы в Молдове, Зурабишвили пожелала президенту страны «решительной победы». По её словам, «гибридная война России не увенчается успехом в Молдове». По предварительным данным, на парламентских выборах в Молдове уверенную победу одерживают проевропейские силы.