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В Абхазии назначили нового руководителя Госавтоинспекции
Исполняющим обязанности начальника управления абхазской Госавтоинспекции назначен Родик Базба. Нового руководителя коллективу представил министр внутренних дел самопровозглашенной республики Вальтер Бутба.
Начальник ГАИ Батал Агрба подал в отставку из-за роста числа ДТП. Согласно официальной статистике, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число ДТП выросло на 17.6%, а число жертв – на 52%.
«Все вы знаете Родика Викторовича, он более 20 лет в системе МВД. От вас всех я требую и жду четкой и слаженной работы. Хочу отметить, что Батал Агрба в системе МВД остается в качестве моего помощника и в дальнейшем будет оказывать содействие в вашей работе», – отметил Вальтер Бутба.
Первый заместитель министра Беслан Чкадуа, курирующий работу милиции, подчеркнул, что планка в достижениях и показателях УГАИ поднята довольно высоко.
«Необходимо приложить немалые усилия, чтоб сохранить нынешний уровень, тем более, чтобы его повысить. Успехов вам», – сказал Беслан Чкадуа.
Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
Другие новости дня
Госканал в Чечне использовал выступление оправдавшего убийства мусульман для пропаганды войны
Чеченский государственный телеканал «Грозный» опубликовал в своем в телеграм-канале отрывок из выступления главного редактора немецкого журнала «Compact» Юргена Эльзессера, где тот поддерживает российское вторжение в Украину, сообщает Кавказ.Реалии.
Немецкий журналист, публицист Эльзессер является сторонником крайне правого экстремизма - он многократно обвинялся, в том числе государственными органами Германии, в высказывании исламофобских, расистских, антисемитских, националистических позиций. В 2014 и 2015 годах Эльзессер встал на сторону крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и исламофобского движения «Pegida».
Журнал Эльзессера, к примеру, прославлял военного преступника Ратко Младича как «борца против исламизации Европы». Массовые расстрелы боснийских мусульман 1995 году в Сребренице в журнале назвали «блестящей в военном отношении операцией по штурму хорошо вооруженной исламистской крепости - последняя военная победа христианской Европы над вновь вторгающимся исламом». Тогда были застрелены более восьми тысяч жителей города, трагические события стали известны как «резня в Сребренице«.
Немецкий Tagesspiegel характеризует журнал Compact как «демонизирующее ислам« издание. Федеральное управление по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) оценивает его как ультраправое экстремистское издание из-за последовательного антисемитизма, исламофобии и неуважения к демократическим принципам.
Редакция Кавказ.Реалии сообщала, что госпропаганда в Чечне стала все чаще использовать иностранных спикеров для оправдания российской агрессии в Украине. Вырезки из американских шоу с критикой местного правительства, выступления западных политиков регулярно появляются на страницах чиновников и государственных СМИ республики. Часть спикеров имеет сомнительную репутацию у себя в странах, отметили эксперты.
- Западные и европейские медиа стали использовать в отношении воюющих против Украины чеченских формирований часто употребляемое российскими СМИ определение «кадыровцы». Сайт Кавказ.Реалии проанализировал, как известные иностранные издания освещают их действия.
- Редакция Кавказ.Реалии проследила, как с начала войны в Украине менялась риторика главы Чечни: от призывов «только дать приказ на штурм Киева» до открытой критики Минобороны РФ, подстрекательств к использованию ядерного оружия и оправдания обстрелов мирных городов.
- На обеспечение воюющих в составе российской армии подразделений из Чечни Рамзан Кадыров потратил около 20 миллиардов, заявил глава республиканского парламента Магомед Даудов на совещании в Грозном. О какой валюте идет речь, он не уточнил, неизвестен также источник якобы потраченных главой региона денег – бюджет Чечни или его личные средства.
Экс-премьер Израиля: переговоры РФ и Киева потеряли смысл после Бучи
В начале войны Россия и Украина были готовы пойти на серьезные уступки и рассмотреть разные способы урегулирования конфликта. Но всё это потеряло всякое значение после того, как вскрылись факты убийств мирного населения в Буче. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Почти пятичасовое интервью журналисту Ханоху Дауму он опубликовал в ютьюбе.
Беннет рассказал о своей встрече с президентом России в субботу, 5 марта 2022 года, в Сочи. По его словам, он стал первым иностранным лидером, с которым встретился Владимир Путин.
Беннет – первый ортодоксальный премьер-министр Израиля. Он вылетел на переговоры с Путиным в шаббат. Верующим евреям в этот период нельзя путешествовать. Исключения делаются лишь в исключительных случаях, обращает внимание издание The Times of Israel.
Беннет рассказал, что в начале войны за посреднической помощью к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский. После этого израильский премьер провел серию отдельных переговоров с обоими лидерами и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Все действия согласовывались с США, уточнил Беннет.
Кроме того, на переговорах Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. В свою очередь Зеленский в те же выходные согласился отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, отметил Беннет.
По словам бывшего премьера Израиля, до событий в Буче он считал, что перемирие возможно, но не все лидеры западных стран с этим соглашались, так как не хотели поощрять агрессию Кремля. «Есть еще другой вопрос, возможно, шанс и был, но достойно было бы заключить такое перемирие?», - подчеркнул Беннет.
Кроме того, бывший премьер-министр Израиля, заявил, что Путин обещал ему «не убивать Зеленского». По неподтвержденным данным, с начала российского вторжения было предотвращено несколько покушений на Зеленского. СМИ писали, что в операциях по возможному убийству украинского лидера участвовали наемники из «ЧВК Вагнера», а также чеченский спецназ.
Беннет передал слова Путина украинскому лидеру, и через пару часов Зеленский записал видео, в котором сказал, что ничего не боится.
Беннет также упомянул первую встречу с президентом России в Сочи в октябре 2021 года. Во время переговоров Беннет передал Путину просьбу Владимира Зеленского о встрече. В ответ российский президент заявил, что «Украиной руководят нацисты», сообщил экс-премьер Израиля.
Офис президента Украины интервью Беннета пока не комментировал.
- И Москва, и Киев периодически заявляют о возможности вести переговоры. При этом каждая сторона имеет свои условия. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая аннексированный Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.
Сборная Грузии по регби обыграла Германию со счетом 75:12
Сборная Грузии открыла новый сезон по регби матчем против Германии в Тбилиси и, как и ожидалось, разгромила соперника с крупным счетом 75:12, сообщает Общественный вещатель.
Следующие два матча сборная Грузии проведет в гостях - 11 февраля против сборной Нидерландов и 18 февраля против Испании.
Финал чемпионата Европы по регби пройдет в Испании. Если сборная Грузии займет первое место в группе, Грузия примет полуфиналы, а финальный матч и игра за третье место пройдут в Испании.
Маргвелашвили о Саакашвили: мы не имеем права пытать и убивать его
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал события, разворачивающиеся вокруг дела Михаила Саакашвили. По словам Маргвелашвили, он долгие годы был одним из главных критиков своего предшественника, но в данном случае речь идет о человеческой жизни.
«На протяжении всей своей карьеры я был критиком Михаила Саакашвили, но здесь есть несколько деталей, которые непременно нужно учесть. Первая заключается в том, что, возможно он и сделал что-то плохое, может с его стороны и были факт нарушения закона, но даже если бы он нарушил все пункты Уголовного кодекса Грузии, мы не имеем права его пытать и убивать. Да, даже если бы он нарушил все законы Грузии.
Второй – мы обязаны защищать человеческую жизнь, неважно, приемлема эта персона для нас политически или нет. Есть еще один вопрос, первого президента убили в результате заговора, спланированного при участии России, на второго президента Грузии дважды совершали покушение лица, проживающие сегодня в России. А теперь третий президент, который твердо стоял против Путина, которого пытают в грузинской тюрьме. Я считаю, что это сильно вредит нашей самобытности и национальным интересам», - цитирует Маргвелашвили SOVA.
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- В Тбилисском городском суде практически завершен опрос свидетелей по делу Саакашвили - Пенитенциарная служба приняла решение об отводе остававшихся свидетелей со своей стороны. Защита Саакашвили заявила, что суд уже на следующей неделе может огласить решение по ходатайству об отсрочке наказания и освобождении бывшего президента.
- Ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения.
- 4 февраля международная организация Freedom House призвала власти Грузии предоставить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили доступ к надлежащему лечению.
Решение по ходатайству об отсрочке наказания Саакашвили ожидается в ближайшие дни
Защита Саакашвили заявила, что суд уже на следующей неделе может огласить решение по ходатайству об отсрочке наказания и освобождении бывшего президента, пишет агентство «Новости-Грузия».
Опрос в Тбилисском городском суде практически завершен - Пенитенциарная служба приняла решение об отводе остававшихся свидетелей со своей стороны.
На заседании в пятницу на вопросы в суде ответила директор клиники «Вивамед» Нино Надирадзе, которая подтвердила резкую потерю веса у бывшего президента, но связала ее с тем, что Саакашвили не подчиняется рекомендациям врачей, потребляет крайне мало калорий и отказывается от внутривенного питания.
Перед этим суд приобщил к делу заключение Национальной службы экспертиза им. Самхараули, которая подвергла сомнению выводы независимой экспертизы центра «Эмпатия» о заболеваниях Саакашвили, в комплексе создающих угрозу для жизни.
Со стороны защиты Саакашвили за время процесса перед судом предстали до 20 свидетелей - участников экспертиз центра «Эмпатия» и совета врачей при Народном защитнике.
В понедельник, 6 февраля, на процессе ожидаются заключительные заявления сторон, после чего суд удалится на совещание. Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что судья может огласить решение уже завтра. «Мы скажем заключительные слова, и судья объявит решение», - заявил Хачапуридзе. По его мнению, прокуратура и Пенитенциарная служба не смогли представить суду убедительных доказательств, и все зависит от того, «найдет ли судья силы, чтобы противостоять давлению со стороны властей».
Со своей стороны, Минюст Грузии, в чьем ведении находится Служба по исполнению наказаний, заявляет, что показания свидетелей защиты были срежиссированы, а сам бывший президент симулирует и занимается членовредительством, добиваясь выхода на свободу.
Курьеры службы доставки Wolt грозят в Грузии забастовкой
Курьеры службы доставки Wolt - одной из самых популярных в Грузии служб доставки -провели акцию в Тбилиси с требованием повышения оплаты труда. Существующий размер вознаграждения для курьеров за доставку товара не соответствует той нагрузке, с которой приходится работать на перегруженных трассах, а также в любую погоду, в снег, ветер и дождь, заявили участники акции.
Они требуют пересмотреть размер оплаты и решить проблему ошибок в приложении Wolt, из-за которых система пропускает выплаты курьерам и неправильно считает километраж. Курьеры заявили, что если компания не отреагирует, они прекратят обслуживать город.
Дирекция Wolt пока не делала комментариев.
По информации агентства «Новости-Грузия», с начала года в Тбилиси это уже четвертая волна акций с требованием повышения зарплат.
Повышения оплаты труда требуют сотрудники скорой помощи. С тем же требованием выступили водители-партнеры службы заказа такси Bolt. И чрезвычайная ситуация на оппозиционном телеканале «Формула» - здесь прекратили работу с требованием повышения зарплат операторы-новостники. Руководство телеканала уволило 24 человека, заявив о шантаже и ультиматумах и нарушениях правила проведения забастовок по Трудовому кодексу.
В результате обстрела Харькова ранения получили четыре человека
Четыре человека пострадали в результате обстрела Харькова утром в
воскресенье, 5 февраля. Ракета попала в жилой дом в центре города. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Вторая ракета, по словам Синегубова, попала в здание местного вуза. Оно получило серьезные разрушения.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что, по предварительным данным, обстрел велся ракетами С-300.
Некоторые пользователи телеграм-каналов пишут, что сигнал воздушной тревоги в Харькове включили уже после взрывов.
Видео последствий обстрелов публикует Украинская служба Радио Свобода.
В свою очередь власти подконтрольной России администрации Донецка сообщили, что в результате субботнего обстрела города со стороны Украины погибли три человека. Снаряд попал в многоквартирный дом в Киевском районе. Тела погибших извлекли из-под завалов.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что под обстрел в Запорожской области попал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным ТАСС, он посещал позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных. Вместе с Меняйло находилась съемочная группа Первого канала и редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев. Никто не пострадал.
Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке утверждает, что в России расширили усилия по вербовке заключенных, в том числе женщин.
По данным военных экспертов, в течение недели было было завербовано около 50 женщин из женской исправительной колонии в оккупированном городе Снежное Донецкой области. О том, кто именно вербует на войну женщин, не сообщается. Вербовкой заключенных мужчин занимается «ЧВК Вагнера».
Проверить достоверность сообщений воюющих сторон в условиях боевых действий затруднительно.
Тяжеловес Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА проигрышем
Российский мастер смешанных боевых искусств Федор Емельяненко провел свой последний бой с американским атлетом Райаном Бейдером. После этого Емельяненко заканчивает свою спортивную карьеру. Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.
В числе зрителей на завершающей схватке Емельяненко были такие звезды боевых искусств, как Марк Коулман, Рэмпейдж Джексон, Дэн Хендерсон и Чак Лидделл. После боя российский борец поблагодарил своих болельщиков, снял перчатки и положил их на пол ринга. Он заявил, что далее намерен тренировать молодых спортсменов.
Райан Бейдер выразил благодарность Емельяненко и сказал, что ему важна не столько победа над ним, сколько честь выступать вместе с «лучшим бойцом в мире».
- 46-летний Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.
Генпрокуратура Украины: с начала войны погибли минимум 460 детей
Офис генерального прокурора Украины опубликовал статистику. С начала российского военного вторжения в Украине погибли 460 детей, 919 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура подчеркивает, что это только те данные, которые удалось проверить в условиях войны: реальные цифры могут быть больше.
Также прокуратура сообщает, что за время войны из-за обстрелов и бомбардировок пострадали 3126 детских и образовательных учреждений, 337 их них полностью разрушены.
Более 16 тысяч детей подверглись депортации в Россию.
Эти данные близки к статистике ООН, согласно которой с февраля 2022 года были убиты и ранены около 1100 украинских детей. 1,2 миллиона детей покинули свои дома и нашли убежище внутри страны. Уехали из Украины и стали беженцами в других странах 7,7 миллиона человек, большинство из них - женщины и дети.
ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН - заявил, что в 2023 году для обеспечения потребностей украинских детей как внутри страны, так и за ее пределами потребуется выделить 1,1 миллиарда долларов. Из них 829 миллионов долларов необходимы для поддержки детей в самой Украине, и 229 миллионов - для детей-беженцев за рубежом. В эту сумму входят затраты на образование, питание, размещение и медицинскую помощь.
- Российские власти неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам и жилой застройке в Украине. Перемещение украинских граждан, в том числе детей, на территорию России они квалифицируют как добровольное беженство.
Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер после продолжительной болезни в частной клинике в Дубае. Мушаррафу было 79 лет. Пост президента Пакистана он занимал с 2001 по 2008 год.
Мушарраф родился в Дели семье дипломата. В 1961-1964 годах обучался в Пакистанской военной академии в Какуле, после 1971 года - в Командно-штабном колледже в Кветте, Национальном колледже обороны в Равалпинди, а также в Королевском колледже оборонных наук в Великобритании.
Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота и сначала занимал пост премьера. В 2001 году он провозгласил себя президентом, сохранив за собой посты премьера и начальника штаба сухопутных сил. В 2002 году срок президентства Мушаррафа продлили на пять лет.
В 2007 году Мушарраф вступил в конфликт с собственным окружением и с Верховным судом, который был против его участия в очередных президентских выборах. 6 октября 2007 года Мушарраф все же был переизбран на новый срок. Верховный суд стал затягивать утверждение результатов голосования. В итоге в Пакистане начался политический кризис.
Мушарраф ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и ряда гражданских свобод, а позднее принял присягу президента.
Парламентские выборы, состоявшиеся в феврале 2008 года, принесли победу оппозиции. Во избежание импичмента Мушарраф 18 августа 2008 года ушел в отставку и уехал в Лондон.
В 2013 году Мушарраф вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, но через несколько дней против бывшего президента возбудили несколько уголовных дел в том числе по обвинению в в убийстве экс-премьера Беназир Бхутто и госизмене.
Мушаррафа арестовали и отправили под домашний арест.
В марте 2016 года Мушаррафу разрешили выехать за границу на лечение, но он пообещал вернуться в Пакистан, чтобы предстать перед судом. 17 декабря 2019 года Специальный суд Пакистана вынес Мушаррафу смертный приговор. Его признали виновным в государственной измене за введение в 2007 году чрезвычайного положения.
Последние годы Мушарраф проживал в Объединенных Арабских Эмиратах.
Тенгиз Церцвадзе: В Грузии подтверждено два случая смерти от гриппа
По заявлению директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, на сегодняшний день в Грузии подтверждено лишь два случая смерти от гриппа.
Как отмечает Церцвадзе в опубликованной в соцсети информации, частота респираторных инфекций в последний период стабильна и соответствует среднестатистическим показателям сезона.
«Наиболее частыми респираторными инфекциями являются: грипп А (в основном, подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, а не коронавирусные инфекции, вызывающие COVID.
Вновь хотел бы с удовлетворением отметить, что респираторные инфекции (в том числе, грипп) очень хорошо контролируются системой здравоохранения в Грузии, о чем свидетельствует тот факт, что в Грузии на сегодняшний день зафиксировано лишь 2 подтвержденных случая смерти от гриппа, в то время как, например, по данным CDC в США в этом сезоне только от гриппа зафиксировано 17 000 смертей, в том числе 97 детей.
Но это не значит, что мы можем предаваться самоуспокоению, мы должны сделать все, чтобы управление COVID и другими респираторными инфекциями происходило в стране по самому высокому стандарту, и чтобы ни один больной не остался без полноценного медицинского обслуживания, необходимого для таких случаев», - цитирует Тенгиза Церцвадзе «ИнтерпрессНьюс».
Лаша Шавдатуашвили - победитель турнира Большого шлема в Париже
Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили - победитель турнира Большого шлема в Париже, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
В весовой категории 73 кг Лаша Шавдатуашвили победил ипоном Даниела Карнина из Бразилии и стал обладателем золотой медали.
Лаша Шавдатуашвили, являющийся олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, повторил прошлогодний результат на турнире Большого шлема в Париже.
В Париже соревнуются еще восемь грузинских дзюдоистов.
Зеленский лишил гражданства ряд министров времен Януковича
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства ряда видных политиков времен Виктора Януковича. Об этом он сообщил в субботу в вечернем видеообращении.
«Я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг для защиты и очистки нашего государства от тех, кто на стороне агрессора», - сказал Зеленский, отметив, что, по данным Службы безопасности Украины, у этих лиц есть российское гражданство.
Текст указа пока не опубликован, однако, по данным источников ряда украинских СМИ, среди тех, кто лишен гражданство - входившие в ближайшее окружение экс-президента Украины Виктора Януковича бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко, бывший министр образования Дмитрий Табачник.
Все они покинули Украину вскоре после бегства самого Януковича в феврале 2014 года.
Ранее Зеленский лишил гражданства нескольких депутатов Верховной рады, в том числе находящегося в России Виктора Медведчука. Утверждалось, что у них тоже есть российское гражданство. После лишения гражданства Украины их формально лишили и мандатов.
США сбили воздушный шар из Китая над атлантическим побережьем
Соединенные Штаты сбили подозрительный аэростат из Китая, который несколько дней находился в воздушном пространстве США. Об этом сообщает агентство Assoсiated Press.
Как сообщается, шар был сбит над атлантическим побережьем штата Южная Каролина. Сейчас идет операция по сбору обломков.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что шар использовался для слежки за стратегическими объектами на территории страны. Прежде чем долететь до Южной Каролины, воздушный шар несколько дней находился над штатом Монтана, где, в частности, находится ряд важных военных объектов.
Власти Китая выразили США свой протест, назвав сбитие своего аэростата «чрезмерной реакцией» и нарушением международных норм. МИД Китая в своем заявлении отметил, что страна оставляет за собой право на ответные действия, однако не уточнил, какие именно.
СМИ начали активно сообщать о шаре в пятницу. Администрация Джо Байдена назвала действия Китая, направившего шар в воздушное пространство США, неприемлемыми. Ряд оппонентов Байдена, включая бывшего президента Дональда Трампа, призывали немедленно сбить шар, однако военные, как сообщалось, выступили против того, чтобы сбивать его над сушей, опасаясь, что обломки могут представлять угрозу для безопасности людей и наземных объектов. Шар летел на высоте более 15 тысяч метров и имел размер трех школьных автобусов.
В субботу, когда стало ясно, что шар движется в сторону океана, президент Байден сообщил журналистам, что администрация «позаботится о нем». Аэростат был сбит истребителем F-22. Обломки упали в воду. Перед операцией были закрыты для полетов три аэропорта в штатах Северная и Южная Каролина.
Власти США считают, что шар был запущен из Китая в разведывательных целях. Следствием инцидента стало то, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, намеченный на воскресенье, был отложен. Власти Китая, однако, настаивают на том, что о дате визита официально не объявлялось, а значит и о том, что он сорвался, говорить нельзя.
Китай утверждает, что речь шла о научном аппарате, который сбился с курса. Пентагон заявляет, что не верит этому объяснению, указывая, помимо прочего, на то, что над Латинской Америкой был замечен второй подобный шар.
По словам военных, в последние годы над Соединенными Штатами несколько раз пролетали воздушные шары-шпионы, но этот, по-видимому, задержался дольше, чем предыдущие.
Игорь Мангушев, выступавший с «черепом украинца», ранен в голову
Политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, известный тем, что прошлым летом выступал со сцены, держа в руках, по его словам, череп убитого украинского военного, при невыясненных обстоятельствах получил в Луганской области тяжелое ранение в голову.
Об этом сообщается в телеграм-канале самого Мангушева, а также в ряде других российских телеграм-каналов, освещающих войну в Украине. В телеграм-каналах опубликованы фотографии, как утверждается, раненого Мангушева в больнице. О его ранении пишет также агентство РИА «Новости» и другие российские, а также украинские СМИ.
Утверждается, что он был доставлен в нейрохирургию города Стаханов (расположен на подконтрольной России территории Луганской области, официальное украинское название - Кадиевка) со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. Приводится оценка состояния как «стабильно тяжелого, с негативной тенденцией».
Утверждается, что ранение Мангушев получил не в бою. По данным телеграм-канала «МИГ», это произошло на блок-посту около Стаханова, в Мангушева якобы стреляли из пистолета с близкого расстояния. Кто мог в него стрелять и почему - пока не ясно.
Видео с выступлением Мангушева с черепом в руках было распространено в августе прошлого года. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет «с идеей Украины как антироссийского государства» и «все носители этой идеи должны быть уничтожены». Также он сказал, что ему плевать на то, сколько и как нужно убить украинских солдат. По его словам, череп принадлежал украинцу, убитому при штурме Мариуполя; это утверждение не верифицировано.
Власти Украины после публикации видео официально обратились в ООН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что видео с выступлением Мангушева является еще одним доказательством нарушения Россией международного гуманитарного права.
- Мангушева российские СМИ называли одним из основателей частной военной компании «Е.Н.О.Т.» («Единые народные общинные товарищества») и политтехнологом, близким к создателю «ЧВК Вагнера» Евгению Пригожину.
- Члены «Е.Н.О.Т.» участвовали в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии, а также в аннексии Крыма в 2014-м году. В 2019-м году Следственный комитет России обвинил восьмерых наемников из ЧВК в создании преступного сообщества, грабежах и вымогательствах. Одного из руководителей преступной группы, Романа Теленкевича, приговорили к 13 годам лишения свободы.
- Сейчас телеграм-каналы называют Мангушева капитаном российской армии. Сам по себе он говорил как о командире подразделения по борьбе с беспилотниками так называемой Народной милиции «ЛНР».
Медведев грозит «ударами возмездия». В Киеве призвали игнорировать его
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз непрямо пригрозил Украине ядерным ударом. Отвечая на вопросы журналистки Наданы Фридрихсон, Медведев, в частности, заявил, что в случае, если Украина будет наносить удары по аннексированному Крыму или «вглубь России», «ответ России может быть любым».
«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания», – говорится в ответе Медведева, который опубликовала Фридрихсон в своем телеграм-канале. Бывший президент России также высказал мнение, что возможные удары по российским объектам в Крыму приведут не к началу переговоров, а к «ударам возмездия»: «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что Украина в соответствии с международным правом может освобождать свои территории, включая Крым, «применяя любые инструменты». «Поэтому угрозы официальных лиц РФ об «ударах возмездия» – это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева», – написал Подоляк.
В пятницу Соединенные Штаты официально объявили о том, что в рамках нового пакета помощи от США Киев впервые получит высокоточные бомбы с ракетным двигателем GLSDB с дальностью полета до 150 километров. Ранее США посылали в Украину ракеты только дальностью полета до 80 километров. Новое оружие теоретически позволит вооруженным силам Украины поражать цели на севере Крымского полуострова. Официальный Киев заявляет, что не будет наносить удары по международно признанной территории России. К Крыму это ограничение не относится.
- Медведев с начала войны в Украине неоднократно высказывался о том, что Россия могла бы применить ядерное оружие, угрожая не только Киеву, но и странам Запада. Он обосновывал это тем, что возможное наступление украинской армии якобы поставит под угрозу территориальную целостность и само существование России. Такая угроза, в свою очередь, в российской ядерной доктрине является одним из поводов для применения ядерного оружия.
- Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что в случае, если поставки бронетехники Украине странами Запада создадут угрозы для России, Москва примет ответные меры, «и применением бронетехники дело не закончится».
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не применит ядерное оружие, даже если украинские войска продолжат наступление и войдут в аннексированный Крым. Об этом Буданов сказал в интервью The Washington Post. По его словам, Украина сделает все, чтобы к лету нынешнего года восстановить контроль над Крымом.
Телекомпания Formula объяснила, почему уволила операторов
Телекомпания Formula выступила со специальным заявлением в связи с увольнением операторов, объявивших забастовку. По данным руководства канала, 31 января 25 сотрудников потребовали немедленного повышения зарплаты на 500 лари (почти 200 долларов). Получив отказ, они прекратили работу. Теперь, после увольнения, операторы планируют обратиться в суд.
В заявлении Formula отмечается, что в Грузии независимым СМИ приходится работать в условиях давления, преследования и ограничения финансовых доходов. Несмотря на это, телекомпания никогда не нарушала своих обязательств перед сотрудниками. Как утверждает руководство, зарплаты операторов колеблются в пределах 1000-3000 лари (400-1100 долларов), а средняя зарплата составляет 2500 лари (почти 1000 долларов). При этом они работают только 15 дней в месяц, пишет SOVA.
«Несмотря на разъяснения администрации, что повышение зарплаты на данном этапе невозможно, операторы не захотели продолжать диалог и отказались выполнять свои обязанности со следующего же дня (1 февраля). В эти дни работа телевидения оказалась под угрозой. Съемки провалились, а информационная служба работала с перебоями».
В заявлении говорится, что с 1 по 3 февраля руководство телеканала несколько раз пыталось договориться с забастовщиками. Их попросили вернуться к работе и выполнению своих контрактных обязательств, предложив обсудить критерии будущего повышения зарплаты в индивидуальном порядке. Но операторы, как утверждается, продолжили выдвигать ультиматум и отвергли компромиссные варианты.
«Следует отметить, что установленные законом сроки и порядок объявления забастовки не соблюдались. Администрация телекомпании не получала официального уведомления об объявлении забастовки (остановке работы) в сроки, предусмотренные Трудовым кодексом. В течение трех дней операторы грубо нарушали обязательства, предусмотренные договорами, нанеся существенный ущерб телекомпании, что повлекло за собой предупреждения и последующее расторжение контрактов».
В заявлении также говорится, что для Formula важен и ценен каждый сотрудник. «Мы верим в силу протеста и уже более трех лет по мере возможностей стоим на стороне угнетенных. Мы освещали забастовки и бойкоты, понимаем, как сложная политическая и социальная ситуация в стране влияет на людей и их семьи. Однако мы не можем и не будем сотрудничать с людьми, которые не поняли всего вышеперечисленного», - подчеркивается в тексте.
Отметим, что на фоне забастовки операторов стало известно об увольнении двух журналисток телекомпании. Марта Курасбедиани и Кети Хидишели написали заявления об уходе 1 февраля – в знак солидарности с работниками и «их справедливым протестом». Супруги обеих журналисток – участвовавшие в забастовке операторы. При этом, как отметила в беседе с грузинской службой Радио Свобода одна из них – Марта Курасбедиани, - уход с телеканала никак не связан с редакционной политикой Formula.
Украина объявляла воздушную тревогу по всей стране, Одесса обесточена
Во всей Одессе отключили электричество. Весь город и часть Одесского района обесточены из-за аварии на подстанции «Укрэнерго», сообщили в энергетической компании ДТЭК.
В организации добавили, что это уже вторая масштабная авария на подстанции за прошедшие сутки. Очевидцы сообщили в соцсетях, что видели дым от пожара – предположительно на одной из подстанций под Одессой.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил, что в регионе происходят аварийные отключения электроснабжения. По его словам, ведется подключение к электроэнергии основных объектов критической гражданской инфраструктуры.
Утром в субботу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Белорусские активисты рассказали, что с аэродрома Мачулище поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Об ударах сообщений не поступало.
По данным Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу почти 15 тысяч раз.
В свою очередь губернатор приграничной с Украиной Белгородской областью Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Красное. Там поврежден один дом, еще у двух выбиты стекла. Никто не пострадал.
Ранее сегодня Гладков написал в телеграме, об обстреле со стороны Украины завода мостовых металлоконструкций в Борисовке. На предприятии возник пожар. Он локализован. Пострадавших нет.
Гладков бессрочно продлил в Белгородской области высокий уровень террористической опасности.
В Минобороны России утверждают, что российские войска выбили подразделения ВСУ с западных окраин поселка Двуречная Харьковской области.
В утренней сводке Генштаба ВСУ о боях за этот населенный пункт ничего не говорилось. Сообщалось лишь об обстреле Двуречной.
Подконтрольные России власти Донецка сообщили об обстреле центра города из реактивных систем залпового огня. Есть разрушения. Данные о возможных пострадавших уточняются.
Американский институт изучения войны в ежедневной сводке сообщает, что российские войска ведут все более интенсивные наступательные операции в районе Кременной.
Кременная и Сватово - опорные пункты российской обороны в Луганской области, к которым приблизились украинские силы, но российские войска пытаются перехватить в этом районе инициативу. Сообщается также о продолжающихся российских наступательных операциях к югу, в районе Бахмута в Донецкой области.
Генеральный штаб украинских вооруженных сил также сообщает, что российские войска наступают в районе Кременной и Бахмута, как и на других направлениях - с большими потерями, и утверждает, атаки отбиты.
Леван Кобиашвили избран президентом Федерации футбола Грузии на третий срок
Единственный кандидат в президенты Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили избран на третий срок.
Как сообщает «Спортали», на 33-м избирательном съезде Федерации футбола Грузии Кобиашвили поддержали 28 делегатов.
Очередная избирательная конференция состоится в 2027 году.
Россия и Украина провели очередной обмен пленными
Украина вернула России 63 российских военнопленных. Об этом заявило российское Минобороны.
Ведомство отмечает, что переговорный процесс был сложным, а группа освобожденных включала неких лиц «чувствительной категории». Их обмен, по информации министерства, стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в телеграме, что на родину вернулись 116 украинцев. Среди них 87 военнослужащих. Ермак уточнил, что в группе выданных Украине – защитники Мариуполя и снайперы из-под Бахмута.
Глава офиса украинского президента также сообщил, что Киеву удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров Кристофера Пэрри и Эндрю Бэгшоу, а также тело добровольца, который ранее служил во Французском иностранном легионе, но после российского вторжения приехал на фронт, чтобы воевать на стороне Украины.
Первый обмен пленными в этом году состоялся в начале января. Стороны вернули друг другу по 50 человек.
По данным уполномоченной по правам военных в Украине Алены Вербицкой, сейчас в плену у России находятся более трех тысяч украинских военных. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести.
Российская сторона официальных данных о своих пленных не раскрывала.
WSJ: Турция продала России товары для военных нужд в обход санкций США
Турция экспортировала в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства в нарушение экспортного контроля и санкций США. Некоторые доставленные товары необходимы для обеспечения вооруженных сил России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на торговые данные.
По информации газеты, по меньшей мере 13 турецких компаний поставили на российский рынок на сумму не менее 18,5 миллионов долларов пластмассу, резиновые изделия и транспортные средства. Их закупили не менее 10 российских фирм, которые, находятся под санкциями США из-за их причастности к нападению на Украину.
Турецкие компании также отправили в Россию с марта по октябрь 2022 года лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму 15 миллионов долларов в нарушение американского экспортного контроля.
Среди компаний, получивших турецкое оборудование, The Wall Street Journal также упоминает дочернее предприятие российской корпорация «Тактические ракеты», производящее системы вооружения для российского флота, и компания «Промтехнология», которая производит винтовки. Обе фирмы находятся в ограничительном списке Соединенных Штатов.
Москва и Анкара публикацию издания не комментировали.
По данным источников Bloomberg, ранее Вашингтон предупредил власти Турции и Объединенных Арабских Эмиратов о том, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву.
Телеканал RT прекратил деятельность в Германии
Немецкое подразделение государственного телеканала «Россия сегодня» – RT DE Productions – заявило о прекращении своей журналистской деятельности в Германии. Компания объяснила свое решение «репрессиями против свободы прессы в Евросоюзе». Эфирное вещание RT было запрещено во многих странах Европы после начала вооруженного вторжения России в Украину, но канал продолжал работать в интернете.
В заявлении телеканала говорится, что в Германии и Европе он сталкивался с давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц. По мнению руководства RT, вступление в силу девятого пакета санкций ЕС против России в декабре 2022 года «перекрыло дыхание сотрудникам и в очередной раз варварски нарушило право на свободу слова и свободу печати».
Российский государственный телеканал RT открыл студию в Берлине в 2014 году. Еще до начала войны в Украине, с 1 февраля 2022 года, немецкий медиарегулятор запретил вещание RT из-за того, что у компании не было местной лицензии – она работала по лицензии, выданной в Сербии. В марте 2022 года Евросоюз запретил вещание RT в Германии, Франции и Испании из-за подозрения в дезинформации и пророссийской пропаганде, однако телеканал сохранил студию в Берлине и продолжал выходить в эфир на иностранных языках из Москвы через интернет.
Ранее французский офис RT сообщил о своем закрытии из-за блокировки его счетов в результате наложенных на канал санкций.
Freedom House: власти Грузии несут ответственность за здоровье Саакашвили
Международная организация Freedom House призвала власти Грузии предоставить третьему президенту страны Михаилу Саакашвили доступ к надлежащему лечению. Об этом говорится в Twitter организации, сообщает SOVA.
«Мы встревожены недавними сообщениями и фотографиями заключенного в тюрьму бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили, пока тот находится под стражей. И мы призываем их обеспечить ему незамедлительную и полную медицинскую помощь».
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует.
- В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождению Саакашвили по состоянию здоровья - очередное заседание назначено на следующей неделе. Адвокаты пытаются добиться ежедневных слушаний на процессе, чтобы как можно скорее получить решение и готовят документы для передачи дела в международные суды.
- Ранее Украина призвала власти Грузии передать его для продолжения лечения.
В 2022 в страны Центральной Азии выехало рекордное число россиян
В 2022 году в Узбекистан, Кыгрызстан, Таджикистан, Монголию и Армению выехало рекордное за последние пять лет число граждан России. Это следует из данных российской пограничной службы.
Пик выездов пришелся на третий квартал. Это может быть связано с объявлением в России мобилизации в сентябре, - тогда многие россияне, желая избежать призыва, уезжали из страны.
Издание «Медуза», проанализировав предоставленные погранслужбой цифры, заключает, что выезд в Монголию за год вырос на 989%, в Грузию - на 475%, в Казахстан - на 234%, в Таджикистан - на 212%, в Узбекистан - на 99%. Кроме того, количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло в два раза и превысило 100 тысяч.
Статистика учитывает только число пересечений границы, которое не обязательно касается эмиграции: сюда входят также выезды на отдых, в деловых и личных целях, и многие россияне вскоре возвращаются на родину.
Однако «Новая газета» приводит мнение демографов Юлии Флоринской и Алексея Ракши, которые оценивают прошлогоднюю волну эмиграции в 400-800 тысяч человек. Другие специалисты называют цифры до миллиона. Из эмигрантов 2022 года более 100 тысяч остались в Грузии, еще как минимум 100 тысяч - в Казахстане. 50-100 тысяч улетели в Сербию, около 40 тысяч в Армению. Примерно по 35 тысяч российских граждан уехало в Израиль, Кыргызстан и страны Евросоюза.
G7, Евросоюз и Австралия договорились о потолках цен на нефтепродукты из РФ
Страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия согласовали потолки цен на российские нефтепродукты для сокращения доходов России, которые помогают ей продолжать войну в Украине. Потолки начнут действовать завтра, 5 февраля.
Первый потолок в 100 долларов за баррель установят для российских нефтепродуктов, которые продаются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин). Второй потолок в 45 долларов за баррель – для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой (мазут).
Потолок цен означает, что страны «Группы семи», Евросоюз и Австралия будут оказывать технические, брокерские и страховые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.
Страны устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые идут в том числе на войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен. По словам министра финансов США Джаннет Йеллен, санкции и потолки цен на нефть и нефтепродукты вынуждают президента России Владимира Путина «выбирать между финансированием своей жестокой войны и поддержкой экономики, испытывающей трудности».
Потолки цен на российские нефтепродукты вступят в силу 5 февраля 2023 года. Они не коснутся продукции, которую погрузили на судна до этой даты.
Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учета российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.
Предельную цену на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель, установили в декабре 2022 года. В ответ на это Путин запретил продажу нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен. В марте «Группа семи», Евросоюз и Австралия планируют пересмотреть потолок цен на нефть.
- После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, «скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель», считает консультант российских и международных компаний по нефтяным и газовым рынкам Сергей Вакуленко.
- В январе доходы российского бюджета от продажи нефти и газа составили 425,5 миллиарда рублей, достигнув минимума с августа 2020 года, пишет агентство Reuters со ссылкой на Минфин России.
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