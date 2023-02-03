В Абхазии назначили нового руководителя Госавтоинспекции

Исполняющим обязанности начальника управления абхазской Госавтоинспекции назначен Родик Базба. Нового руководителя коллективу представил министр внутренних дел самопровозглашенной республики Вальтер Бутба.

Начальник ГАИ Батал Агрба подал в отставку из-за роста числа ДТП. Согласно официальной статистике, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число ДТП выросло на 17.6%, а число жертв – на 52%.

«Все вы знаете Родика Викторовича, он более 20 лет в системе МВД. От вас всех я требую и жду четкой и слаженной работы. Хочу отметить, что Батал Агрба в системе МВД остается в качестве моего помощника и в дальнейшем будет оказывать содействие в вашей работе», – отметил Вальтер Бутба.

Первый заместитель министра Беслан Чкадуа, курирующий работу милиции, подчеркнул, что планка в достижениях и показателях УГАИ поднята довольно высоко.

«Необходимо приложить немалые усилия, чтоб сохранить нынешний уровень, тем более, чтобы его повысить. Успехов вам», – сказал Беслан Чкадуа.

Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.