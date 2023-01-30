Число жертв ДТП в Абхазии в 2022 году выросло на 52%

64 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Абхазии в 2022 году. Об этом сообщается на сайте МВД самопровозглашенной республики.

Ведомство опубликовало статистику ДТП за период с 1990 по 2022-й. Она не включает лишь военные годы (1992–1993).

По информации МВД, за два предвоенных года было зарегистрировано 884 ДТП, в которых погибли 307 человек, различные травмы получили 904 человека.



За послевоенный период наибольшее количество ДТП произошло в 2015 году – 220. Больше всего людей погибло в 2016 году – 80 человек.

При этом в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, число ДТП выросло на 17.6%, а число жертв – на 52%.

Количество зарегистрированного транспорта в Абхазии в 2022 году превысило отметку в 70 тысяч автомобилей.

Ранее из-за роста числа ДТП начальник абхазской Госавтоинспекции подал в отставку. В МВД заявили, что ГАИ будет ежедневно проводить усиленные рейды.

Между тем, оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.